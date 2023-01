Marius Morra, nuntă superbă în Maldive, la început de 2023. Afaceristul și iubita lui au făcut ceremonia chiar pe plajă. GALERIE FOTO

Chiar la început de 2023, Marius Morra și Adriana și-au unit destinele. Ceremonia a avut loc la patru luni după ce afaceristul și-a cerut iubita în căsătorie, la Paris. Cei doi au optat pentru un eveniment simplu, fără prea multe pregătiri. Cu toate astea, au avut parte de momente de basm.

Marius și Adriana trăiesc o superbă poveste de iubire încă din primul an de pandemie. Cei doi s-au cunoscut pe Facebook și au decis să se întâlnească, dar locuiau în orașe diferite, ea la Sibiu, el, în București. După trei luni de navetă, iubita afaceristului s-a mutat în Capitală. Relația a decurs atât de bine, încât acum patru luni, CEO-ul a decis că este momentul perfect să-i pună marea întrebare!

„Am știut de la începutul relației că îmi doresc să îmi petrec restul vieții alături de Adriana. Avem o chimie foarte bună, ne completăm foarte mult și ne înțelegem extraordinar de bine ”, spune Marius Morra.

Cum și-a cerut Marius Morra iubita de soție

Cu ajutorul unei prietene, CEO-ul a reușit să găsească inelul ideal, dar nu și momentul, așa că, abia acum patru luni, când au fost în Paris, i-a pus marea întrebare.

„În septembrie 2022, am plecat într-o scurtă vacanță la Paris și nu mai știam cum să ascund inelul, că nu aveam multe lucruri, ca să nu îl găsească. În plus, îmi doream ca momentul special să aibă loc în Turnul Eiffel și am avut ceva peripeții la intrare, cu controlul de securitate. Speram să nu fiu deconspirat, însă am ajuns cu bine sus, unde am găsit un loc foarte potrivit și când ea era cu spatele, admirând panorama, am dat cuiva telefonul să filmeze.

M-am așezat într-un genunchi, cu inelul în mână, și după ce a zis și ne-am îmbrățișat, de fericire și de emoție am realizat că încă nu îi pusesem inelul pe deget. A fost amuzant la final, mai ales când a aflat și toată povestea”, a dezvăluit Marius.

Cum s-au decis mirii să facă ceremonia în Maldive

Marius a mărturisit că dorea să-și ducă iubita în Maldive oricum și a decis că acesta ar fi un prilej bun pentru a-și uni destinele chiar pe plajă. Ceremonia a fost simplă, dar superbă, așa cum se poate vedea în GALERIA FOTO a acestui articol.

„Programasem deja vacanța în Maldive și în decembrie, înainte să plecăm, discutam despre ce frumos ar fi să facem nunta pe plajă. Ne-a plăcut foarte tare ideea și ne-am dat seama că se poate realiza foarte simplu. A fost nevoie doar de vestimentație albă și de o discuție scurtă cu reprezentanții resortului din Sun Island, care s-au ocupat de tot. Nu ne-am pregătit foarte mult și cred că am conștientizat cu adevărat în timpul evenimentului și la finalul acestuia, când am devenit amândoi foarte emoționați”, a spus Marius.

De asemenea, cuplul susține că va organiza nunta și în România, pentru a putea invita familia și prietenii. Încă nu au stabilit o dată pentru marele eveniment.