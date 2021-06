Marius Simionică, impresionat de gestul făcut de 5 polițiști după ce a fost tras pe dreapta: “Mi s-a întâmplat unul dintre cele mai ciudate lucruri”

Marius Simionică a trăit o experiență impresionantă ieri, după ce a fost tras pe dreapta de un polițist. Potrivit mărturiilor sale, s-a numărat printre șoferii care au fost verificați la un filtru unde erau aproape 10 mașini. Agentul care i-a verificat actele și l-a testat cu aparatul etilotest l-a recunoscut, iar ceea ce a urmat, l-a copleșit literalmente pe fondatorul Asociației Caritabile “Marius şi Prietenii”.

Marius Simionică, impresionat de gestul unor polițiști după ce a fost oprit la un filtru

Aflat în drum spre Sighetu Marmației, Marius Simionică a fost oprit în trafic de un polițist care l-a recunoscut. După ce s-a asigurat că are totul în ordine, agentul l-a întrebat care este destinația lui, următoarea explicație cerută l-a surprins pe fostul membru în Legiunea Străină. Omul legii știa despre povestea de viață a lui Ciprian, un adolescent crescut de bunici și i-a întins fondatorului Asociației Caritabile “Marius şi Prietenii” 500 de lei, bani din partea lui și a altor patru colegi. Gestul l-a lăsat fără cuvinte pe îngerul păzitor al băiețelului, care a decis să povestească totul într-o postare.

“Astăzi mi s-a întâmplat unul dintre cele mai ciudate lucruri și m-am gândit bine înainte de a posta… Am fost oprit la un filtru de Poliție format din 7-8 mașini. Mi-au cerut actele, am suflat în etilotest (pozitiv de cafea ?) și am fost verificat. Surpriza a venit când domnul polițist mi-a adus actele și m-a întrebat: «Unde mergeți?» – În Maramureș, mai exact Sighet unde avem un proiect caritabil… «Vă referiți la #CasaNr6, pentru Ciprian?» Eu?!?!?!?! «Da!!!!!»

«Poftiți ceva din partea mea și a altor 4 colegi pentru Ciprian» ???

«- 500 de lei cash…»

Din instinct i-am întrebat dacă putem face o poză (pentru că pare imposibil un astfel de gest), însă mi-a spus că, din păcate, nu se poate. Mulțumesc… mai mult chiar nu știu ce sa spun. Aaa, poate faptul că am mai fost odată oprit de Poliția din Dâmbovița pentru viteză și, în loc de amendă, am primit 1.200 lei de la cei doi agenți, însă atunci era și Cristiana Iordache ca martor ? Doamne ajută, am fugit către Sighet ❤️???”, a scris Marius Simionică pe contul lui de Facebook, unde a publicat fotografia în care ține cele cinci bancnote de 100 de lei în mână.

La scurt timp după ce a ajuns la Ciprian, fostul membru în Legiunea Străină le-a oferit bunicilor copilului banii de la polițiști, la care s-au mai adăugat încă 300 de lei de la patronii Pensiunii Doina, potrivit mărturiilor sale.

“(…). Vreau doar să vă spun că Ciprian este tot mai bine iar aceste lucruri minunate care se întâmplă sunt benefice lui ? dar și bunicilor pe fața cărora se citește mulțumirea ca Ciprian va avea casa lui ? Am stat o zi jumate în Sighet(Maramureș) și pot spune că absolut totul merge în direcția bună în aproximativ 3 săptămâni vom demara lucrările însă lucru la acte, autorizații etc a început încă de azi ? Oameni de aici sunt mulți, minunați și cu o mare dorință de a ni se alătura în acest proiect, #CasaNr6.

M-am întâlnit cu Tivadar Andrei, reprezentantul companiei care ne va pune la dispoziție toate materialele necesare construcției, am discutat în acest sens și totul va decurge cum am stabilit inițial. Lucru la acte pot spune că a început chiar de azi ? Restaurantele «Marin Bucataru» și Restaurant& Catering «Kis Pipa» care doresc fiecare să ne asigure câte o masă caldă pe durata construcției pt echipa și voluntari ? ?️

Sunt mulți oameni dispuși în a se alătura și așteptăm chiar mai mulți. Nu pot decât să le mulțumesc din suflet TUTUROR și sunt sigur că vom forma o echipă minunată iar Ciprian se va muta în curând dintr-o casă veche de 140 de ani într-una cu toate condițiile unui trai normal.

Mai vreau doar să îi mulțumesc doamnei Doina de la«Pensiunea Doina» care de fiecare dată când am ajuns în Sighet m-a primit făcut să mă simt ca acasă ❤️ și nu a acceptat în niciun chip să plătesc ?‍♂️ (…)”, a mai povestit el pe social media, unde a publicat fotografiile pe care le găsiți în galeria foto a articolului.

Astăzi, fondatorul Asociației Caritabile “Marius şi Prietenii” a plecat spre Tulcea, unde s-a construit casa cu numărul cinci… Mai exact în satul tulcean Sarinasuf, unde vor locui Luiza și Bogdan, alături de părinții lor: Elena și Emil. Pentru această familie s-au mobilizat învățătoarea Alexandra Mitrică, mai mulți muncitori, primăria și cei care au contribuit cu donații.

Înainte de a veni să predea în zone defavorizate din ţară, ca dascăl Teach for Romania, Alexandra Mitrică a lucrat pentru asociaţii caritabile din Londra.

“La rândul meu, am locuit şi am lucrat mulţi ani în Anglia şi aveam cunoştinţe comune cu Alexandra”, a spus Marius Simionică, relatează publicația libertatea.ro.



Conform dezvăluirilor lui, cei mai mulţi susţinători ai proiectelor asociaţiei sunt români stabiliţi în străinătate care donează constant: “nu sume mari, dar constant, câte 5 euro, câte 10 euro”, sunt români stabiliţi în străinătate – “Un mare rol în proiectele noastre îl are echipa Ro&You, organizaţie a românilor din Marea Britanie, care se implică în numeroase acţiuni caritabile în România”.

Sursa foto: Facebook / @Marius Simionica(Marius şi Prietenii)