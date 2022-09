Marius Țeicu, profund afectat de moartea lui Alexandru Arșinel: „De când am auzit n-am mai avut stare și am tot sunat…”

Alexandru Arșinel a murit pe 29 septembrie, după ce a pierdut lupta cu o boală chinuitoare. Pierderea sa a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au iubit și apreciat, dar mai ales în inimile colegilor de breaslă. Marius Țeicu, celebrul compozitor alături de care regretatul actor și-a petrecut o mare parte din viață, a transmis cu ochii în lacrimi un mesaj emoționant din fața Teatrului Constantin Tănase, locul în care a venit pentru a-și lua rămas bun de la bunul său prieten.

Decesul lui Alexandru Arșinel a venit ca un șoc pentru toți cei care l-au cunoscut. Prieteni, colegi de breaslă și fanii maestrului s-au adunat în fața Teatrului Constantin Tănase pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Printre artiștii profund afectați de moartea lui Alexandru Arșinel se numără și Marius Țeicu.

CITEȘTE ȘI: ULTIMELE IMAGINI CU ALEXANDRU ARȘINEL ÎN VIAȚĂ. CANCAN.RO L-A SURPRINS PE MARELE ACTOR ÎN ULTIMELE IPOSTAZE ÎNAINTE SĂ FIE INTERNAT

Pe Alexandru Arșinel și cunoscutul compozitor îi leagă o prietenie veche. Artistul a povestit că alături de regretatul actor și de Stela Popescu a făcut zeci sau sute de turnee prin toată lumea, iar amintirile cu aceștia sunt neprețuite.

„În primul rând că nu știu cum am ajuns aici. Pentru că de când am auzit n-am mai avut stare și am tot sunat de dimineață să văd când îl aduce pe Sandu aici…

A fost un prieten extraordinar un colaborator nemaipomenit, am făcut cu el zeci dacă nu sute de turnee și prin țară și prin străinătate, am stat în aceeași cameră de hotel, am dormit unul pe umărul celuilalt în autocar… Un om extraordinar care te ajuta.

Alături de el și de Stela am făcut același număr de turnee. De fiecare dată când mergeam cu el, mergeam și cu Stela care ne ținea în frâu pe toți. Când era mai greu ea era cea care spunea „Hai mă că trebuie să trecem mai departe, nu e nicio problemă”. Contează mult să ai un asemenea om în echipă”, a declarat Marius Țeicu vizibil emoționat.

Marius Țeicu: „A trecut prin niște lucruri uluitoare în viață”

Marius Țeicu a recunoscut faptul că îl admiră pe Alexandru Arșinel pentru că a reușit să performeze pe scena teatrului românesc în ciuda problemelor de sănătate cu care s-a confrunta și a greutăților prin care a trecut de-a lungul timpului.

În același timp, compozitorul a mărturisit că i-a fost dor de bunul său prieten cu care nu a mai reușit să vorbească în ultimele săptămâni.

„Îmi era dor de el, de o lună de zile nu am reușit să vorbesc la telefon, nu mai știam nimic decât din presă. Am transmis și mesaje prin Whatsapp, nu mi-a răspuns nimeni, probabil că nu știau nici ce să îmi spună, dacă ar fi urmărit mesajele acelea cineva…

A trecut prin niște lucruri uluitoare în viață. Puțini oameni cred că s-ar fi putut urca pe scenă să facă comedie la nivelul pe care îl făcea el, după atâtea probleme pe care le-a avut în familie și cu soția…”, a mai spus celebrul compozitor.