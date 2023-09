Marius, unul dintre muncitorii de la Călimănești care și-au pierdut viața în explozie, urma să devină tată. Soția tânărului de 29 de ani a ajuns pe mâna medicilor, după ce a primit vestea cumplită

Joi dimineață, pe data de 21 septembrie, patru oameni au murit la explozia de la Călimănești, printre care și Marius. Tânărul de doar 29 de ani era muncitor și lucra la șantierul Autostrăzii Moldova în momentul în care a avut loc tragedia. Nici măcar nu ar fi trebuit să fie atunci la muncă, dar făcuse schimb de tură cu un coleg.

Marius era un tânăr care avea toată viața înainte. Abia se căsătorise pe data de 2 septembrie cu o educatoare de la grădinița din comuna Cârligele, județul Vrancea. În doar câteva luni, urma să fie tată, iubita sa fiind însărcinată. În loc de marea bucurie care trebuia să le cuprindă familia, un telefon din partea primarului le-a stârpit orice fărâmă de fericire.

Familia lui Marius, devastată de durere

Auzind de tragedia de la Călimănești și văzând că fiul lor nu le răspunde la telefon, părinții lui Marius nu au mai stat pe gânduri și au sunat direct la primar. Edilul spera ca tânărul de 29 de ani să fie în viață, dar a fost nevoit să dea vestea dură familiei. Soția lui a avut nevoie de asistența medicilor atunci când a aflat că cel pe care urma să-l facă tată și-a pierdut viața.

„După bucuria nunții, a venit această tragedie. Suntem șocați cu toții. Părinții m-au sunat disperați dimineață că nu le răspunde băiatul. Am vorbit cu primarul de la Pufești, cu domnul prefect, apoi la Medicină Legală. Din păcate, toți mi-au confirmat că nu mai este, că băiatul a murit. Era un băiat cuminte, liniștit, muncitor. M-a bucurat mult să-I văd mire și mireasă, i-am cununat în urmă cu două săptămâni. Și acum această nenorocire.

Am auzit că nu trebuia să fie de serviciu, a făcut în locul altcuiva, un coleg. Am sunat părinții și le-am dat vestea teribilă. Am chemat Salvarea, deoarece soția este însărcinată. A fost groaznic, nu am cuvinte… o dramă”, oftează Ștefan Moscu, primarul comunei Cîrligele.

Bilanțul tragediei de la Călimănești

Patru muncitori au murit după explozia de la Călimănești. Alte cinci persoane au fost rănite. Două dintre ele au fost preluate de către medici și se află, în stare gravă, la Spitalul Bagdasar Arseni din București. Au 61, respectiv 65 de ani.

O altă victimă a fost dusă la Spitalul Floreasca din Capitală cu arsuri pe 40% din suprafața corpului. Muncitorul are 53 de ani și a fost transportat cu elicopterul.

