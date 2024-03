Mărturia cutremurătoare a bărbatului care i-a găsit pe Alex, Raul și Cristian fără viață. Cei 3 tineri au murit într-un accident rutier cumplit

Un accident teribil a avut loc în județul Neamț. Trei tineri au pierit după ce mașinile în care se aflau, s-au ciocnit. Alți trei sunt în stare foarte gravă la spital. Cele două vehicule în care se aflau aceștia circulau în goană pe șosea. Prietenii victimelor sunt de părere că ei se întreceau în momentul în care a avut loc nenorocirea. Mărturisirea tulburătoare făcută de bărbatul care i-a găsit pe tineri!

O tragedie a avut loc pe o șosea din județul Neamț. Trei tineri au pierit în urma unui accident rutier foarte grav, iar alți trei sunt în stare gravă pe patul de spital, luptând să trăiască. Cele două mașini în care se aflau ei goneau cu viteză mare, iar la un moment dat s-au ciocnit. S-au șicanat în trafic, iar prietenii lor spuneau că există probabilitatea să se fi întrecut. În primul autoturism se aflau trei băieți și două fete, toți cu vârste sub 22 de ani. La volanul acelei mașini se afla Alex, un băiat de 18 ani, care abia luase permisul.

În spatele acestuia, la o mică distanță, se afla mașina condusă de Alex (23 de ani), care era alături de fratele său, Raul (17 ani). La un moment dat, vehiculul din spate îl izbește pe cel din față, iar ambele părăsesc carosabilul. Mașinile s-au răsturnat în casele unor localnici, care au rămas îngroziți să vadă nenorocirea. Aceștia mai aveau puțin timp până ajungeau acasă.

În urma impactului cumplit, trei dintre tineri au murit, iar alți trei au ajuns la spital de urgență. Mașinile au fost făcute praf, plafoanele au fost turtite, oglinzile și ușile smulse.

„Am auzit cum au trecut cu viteză şi apoi am auzit o buşitură puternică. Am văzut un BMW argintiu într-o parte, răsturnat. Era pe o parte, erau două fete în grădină, în exteriorul maşinii. Una era plină de sânge, am luat-o în braţe, am scos-o în drum. Am spart geamul, am reuşit să intru pe deasupra. Am văzut două persoane, doi tineri. Am verificat pulsul de vreo 3 ori şi nimic”, a mărturisit un martor, potrivit Observator.