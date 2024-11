Mărturia lui Fulgy, după ce a părăsit România: ”Am plecat pentru a mă vindeca”

Fulgy, fiul celebrului cuplu de artiști Viorica și Ioniță din Clejani, împlinește astăzi 27 de ani, iar evenimentul marchează o nouă etapă în viața sa. După o perioadă tumultoasă presărată cu scandaluri și probleme personale, tânărul artist a făcut o schimbare majoră, alegând să părăsească țara pentru a începe o viață nouă.

Tânărul nu doar că s-a îndepărtat de agitația din țară, dar a reușit să își construiască o nouă direcție, concentrându-se pe educație și carieră, cu o determinare de care nu a mai dat dovadă în trecut. În perioada recentă, Fulgy a fost constant în atenția publicului din cauza problemelor legate de consumul de substanțe interzise, un episod dificil și controversat care a afectat profund nu doar imaginea sa, ci și echilibrul familiei Clejanilor.

Totuși, tânărul a decis să lase în urmă acest capitol nefericit și să facă o schimbare radicală, hotărâre care l-a condus către Dubai. Acolo, Fulgy și-a găsit inspirația și energia pentru a-și redirecționa viața pe un făgaș pozitiv, dedicându-se studiului ingineriei audio la prestigioasa Universitate SAE.

Primele rezultate ale eforturilor sale deja se reflectă într-un parcurs academic excepțional. Fulgy a încheiat primul an de studii cu rezultate impresionante, obținând nota maximă și o distincție care confirmă progresul său semnificativ și ambiția de a se dezvolta profesional în domeniul audio. Dedicarea lui pentru acest domeniu vine ca un răspuns nu doar la nevoia de afirmare, ci și la dorința de a-și găsi echilibrul interior, reușind astfel să își transforme experiențele dureroase într-un impuls pentru un viitor mai bun.

„Astăzi este o zi importantă pentru mine: este ziua mea de naștere și împlinesc 27 de ani. (…) Văd cum tinerii sunt prinși în capcane din care nu mai pot ieși. Drogurile nu mai sunt un secret rușinos; sunt o realitate de zi cu zi! M-au înconjurat, m-au ispitit, și, pentru un timp, am căzut în acea capcană. Știu ce înseamnă să nu mai ai scăpare, să simți că singura ieșire vine dintr-o evadare iluzorie care, de fapt, te afundă și mai adânc într-un întuneric fără sfârșit.

Astăzi vreau să vă spun că am ales să plec. N-a fost ușor… N-a fost o decizie pe care am luat-o cu inima ușoară. Am plecat pentru că trebuia să îmi dau o șansă, să-mi regăsesc liniștea, să-mi reîncarc sufletul și să mă redescopăr. Am avut ocazia să studiez la cea mai mare universitate de inginerie audio din lume, SAE, și am terminat primul an cu nota 10 și distincție înaltă. (…) Am plecat departe de țară pentru a mă vindeca.”, a spus Fulgy pe pagina sa de TikTok.