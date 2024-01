Mărturia tulburătoare a lui Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor. Fiul său luase o drujbă ca să taie pereții din camerele copiilor: „Cineva a dat foc”

Cornel Dinicu a avut o mărturie tulburătoare, după ce 8 persoane au murit în incendiul de la Ferma Dacilor. Patronul, arestat preventiv pentru 30 de zile, a relatat ce s-ar fi întâmplat în a doua zi de Crăciun, în satul Tohani din județul Prahova. A dezvăluit că fiul lui luase o drujbă ca să taie pereții din camerele copiilor și presupune că o persoană ar fi dat foc pensiunii prahovene. Detaliile se află mai jos, în articol.

Cornel Dinicu, patronul de la Ferma Dacilor, pensiunea care a ars ca o torță în a doua zi de Crăciun, a făcut declarații tulburătoare în fața instanței. Bărbatul, care și-a pierdut un fiu în devastatorul incendiu, a declarat că a fost trezit din somn de concubina lui, spre dimineață, anunțându-l că este fum. Era la apartamentul de la etaj. Dinicu a declarat că a vrut să intre în clădire, însă era prea mult fum și s-a întors după o lanteră și o mască de gaz. Nu mai putuse să înainteze în casă. Între timp, fiul său a apărut cu o drujbă, pentru a tăia pereții dinspre camerele copiilor. Patronul de la Ferma Dacilor mai precizase că cineva ar fi dat foc pensiunii.

„În noaptea incendiului, am fost trezit din somn de către concubina mea spre dimineață, mi-a comunicat că era fum și să merg spre copii. Mă aflam în apartamentul de la etaj care are o intrare exterioară. M-am trezit în mare viteză, am încercat să pătrund în clădire.

Era mult fum și m-am întors în casă după masca de gaz și laternă. Am trecut prin bucătărie și băcănie și erau flăcări. Nu am putut să înaintez. A apărut fiul meu cu o drujbă pentru a tăia pereții care dădeau în camerele copiilor. Sunt convins că cineva a dat foc. Restaurantul nu era închis pe timp de noapte”, a mărturisit Cornel Dinicu, conform România TV.