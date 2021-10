Mădălina Miu și Tzancă Uraganu sunt, în acte, căsătoriți, dar cale de împăcare nu mai este. Femeia spune că a trăit clipe greu de imaginat alături de manelist. A mărturisit că a fost bătută des, uneori fiind vorba de o violență ieșită din comun. CANCAN.RO are detaliile șocante din versiunea poveștii relatată de Mădălina. Declarațiile femeii dezvăluie o poveste de dragoste transformată în coșmar pentru Mădălina.

De curând, Marymar și Mădălina Miu, prima, iubita lui Tzancă, a doua, soția lui, doar în acte, și-au încrucișat săbiile. Manelistul a fost mărul discordiei. Cuvinte grele s-au aruncat pe rețeaua de socializare, în special din partea celei cu nume de personaj de telenovelă. Iar de aici a ieșit la iveală cutremurătoarea poveste din mariajul Mădălinei. Femeia a povestit, pentru CANCAN.RO, clipele de coșmar pe care le-ar fi trăit alături de celebrul manelist Tzancă.

Mădălina Miu: ”Se roagă de mine să ne împăcăm, mă iubește!”

Începuturile! Mădălina Miu face dezvăluirile șocante. ”Noi suntem căsătoriți legal, suntem împreună de trei ani, am locuit împreună. Bine, de un an și jumătate a spus el că nu mai este cu mine, mi-a trimis o prietenă că a zis el asta. Dar în luna ianuarie el se posta cu mine, când se certa cu toate rudele alea, în februarie, la fel, în martie, la fel. Cu toate că eu plecasem de acasă, pe la sfârșitul lui februarie, după scandalul cu Narcisa.

Când am depus cererea de divorț. El se roagă de mine să ne împăcăm, îmi spune că mă iubește, că nu poate să renunțe la mine. El a tot venit pe aici, pe la mine, noi am fost împreună pe la petreceri, și-n luna iulie, și-n luna august. A încercat să facă ceva. Dar el vrea și cu fetița asta (n.r. Marymar), și cu Lambada, și cu mine”, spune Mădălina.

(CITEȘTE ȘI: TZANCĂ URAGANUL, DECIZIE SURPRINZĂTOARE. UNDE A AJUNS SĂ DOARMĂ CELEBRUL MANELIST)

”Referitor la acel live, am văzut și eu bucăți din live pe care mi le-au arătat anumiți prieteni. Am înțeles că a spus geva de genul «Când știi și te bagi». Nu! Eu când l-am cunoscut pe acest om nu am știut o secundă că mai are vreo treabă cu această femeie. Cu «Lambada». El mi-a spus mie că are o fetiță de câteva luni, că nu mai este cu femeia asta de când s-a născut copilul, că el locuiește într-o altă casă, singura legătură este că se duce să-și vadă copilul. Mi s-a părut ceva normal. El a avut o relație cu Roxana Prințesa Ardealului înainte să locuiesc eu cu el și locuia împreună cu ea. Așa știam și eu, așa știa toată lumea. Iar eu, cunoscând-o pe acea fată, că lucrează în același domeniu ca și mine, am sunat-o și am discutat cu ea.

Ea mi-a spus că nu mai are nicio treabă cu el, că doar au locuit împreună. Asta era tot ce știam. Adevărul, că el mai avea treabă cu această femeie, l-am aflat după vreo patru luni de relație. Când eu mă mutasem cu el la Ploiești. La început mi-a spus că totul va dura o perioadă foarte scurtă, pentru că ea îl tot amenința că pleacă cu fata lui și că ăsta e singurul motiv pentru care el se mai duce la ea. Să-l înțeleg, pentru că nu vrea ca aia să plece din țară cu copilul, până face fetița un an”, a povestit soția din acte a lui Tzancă.

”Toată casa era plină de sânge!”

Odată ce s-a mutat la Ploiești, cu manelistul, problemele au început să apară, susține Mădălina.

”Până m-am mutat la Ploiești, lucrurile au fost bune între noi. Eu locuiesc în București, sunt din București. După ce m-am mutat la Ploiești, mi-am luat și copilul, care atunci avea un an și zece luni. Într-un apartament stăteam împreună … Comportamentul lui a început să se schimbe. Posesivitate mare, venea rar aici, îmi controla orice, nu mă lăsa să vorbesc cu prietenele mele, voia să stau numai în casă.

Am avut o discuție cu el, pentru că începuse deja să devină violent, să mă lovească. Prima dată mi-a dat un pumn în față și mi-a curs foarte mult sânge din nas. Toată casa era plină de sânge. Am vrut să plec, mi-a spus că a fost o greșeală, că nu se va mai întâmpla. Că eu am vrut să plec”, curge povestea Mădălinei Miu.

(NU RATA: TZANCĂ URAGANUL ȘI-A CUMPĂRAT ÎNCĂ UN BOLID DE LUX. SUMA URIAȘĂ PE CARE A PLĂTIT-O PE MAȘINĂ NOUĂ, COMANDATĂ DIN GERMANIA)

”În aprilie 2019 am fost tăiată de el! A luat cuțitul, unul de acela mare, de bucătărie…”

Mădălina continuă să povestească: ”În aprilie 2019 am fost tăiată de el. Eram în casă, cu copilul meu în brațe. Ne-am enervat, ne-am certat… Nu mai țin minte ce voia. S-a enervat că e gălăgie, copilul plângea, m-am enervat și eu. Normal, nu mi-a convenit nici mie să spună ceva urât despre copilul meu. A luat cuțitul, unul de acela mare, de bucătărie, mai lat și a venit cu el înspre mine. Și tot dădea. Eu țineam cu o mână copilul, cu alta încercam să-l împing. M-a înjunghiat în picior. Foarte adânc m-a tăiat și am pierdut foarte mult sânge. Am sunat la ambulanță… El nu mă lăsa, știa că va veni și Poliția. Dar eu pierdeam sânge. Când a venit ambulanța, el mi-a spus să zic că m-am tăiat la aragaz. Dar medicii au sesizat că aceea este o plagă de cuțit și au anunțat poliția.

Au venit doi agenți. El a spus că este vărul meu și că a venit pentru că l-am chemat eu că am fost tăiată de un băiat, că el a venit repede să mă ajute. Nu am spus că el m-a tăiat, am ajuns la spital. Am ajuns și la secție, unde am dat declarație. Mi-au spus să zic adevărul. L-am spus, că m-a bătut de multe ori, că nu mă lăsa să plec… În acea seară, s-a emis un ordin de protecție pe loc.

M-au adus ei la locuință în acea seară. Domnii de la Poliție îi luaseră cheile. Mi-au spus să încui și să nu deschid dacă va veni la ușă, să sun la Poliție. El a venit chiar atunci, l-au luat la secție, a dat declarații, a spus că nu-i adevărat. Prima dată a spus că m-am tăiat singură, apoi că m-am zgâriat în aragaz, apoi că a fost un accident. M-a obligat să retrag ordinul de protecție.

El a venit acasă, a dat cu picioarele în ușă… A fost și greșeala mea că am rămas. Mi-a spus că nu se va mai întâmpla, că mă iubește, eu îl iubeam”, a continuat Mădălina.

”Îmi dădea în cap, m-am înecat în vomă. M-a lăsat să mă duc la baie, apoi m-a bătut din nou”

Părea că lucrurile s-au schimbat în familia lui Tzancă. ”Am mai avut alte discuții, m-a mai lovit, nu așa de grav, până în luna iulie. Fără să fac nimic, a început să mă bată. S-a încălțat cu adidașii… Eu am fost căsătorită, copilul îl am din acel mariaj. El m-a întrebat dacă l-am iubit mai mult decât tatăl copilului meu. Sau dacă este mai frumos decât el. Acesta a fost motivul.

Eu cu tatăl copilului nu mai aveam o legătură de mai mult de doi ani. Noi ne despărțiserăm dinainte de a naște. De comun acord, nu am trecut prin ce am trecut cu această persoană, pentru că tatăl copilului meu are o altă educație. Deci nu era niciun motiv de gelozie. Noi nu mai schimbam niciun cuvânt, în condițiile în care eu trebuia să-l înțeleg s-o mai păcălească pe «Lambada», cum spunea el, cu custodia copilului. A căutat motiv să mă bată.

(AFLĂ ȘI: PROBLEME PENTRU TZANCĂ URAGANUL. SOȚIA ÎL ACUZĂ CĂ I-AR FI FURAT MELODIILE. “TELEFONUL ERA LA ÎNDEMÂNA LUI”)

S-a încălțat cu o pereche de adidași foarte grei și a început să mă bată, mi-a dat cu picioarele în cap, peste față, peste tot, până am ajuns plină de vânătăi. M-a bătut timp de șase ore, de pe la 11 și ceva până la 6 dimineața. (Începe să plângă). În tot timpul ăsta s-a oprit o singură dată, timp de câteva minute. În cap îmi dădea cel mai mult. M-am înecat cu vomă. S-a speriat atunci pentru că nu mai puteam să respir, m-a lăsat să mă duc la baie, am vomitat, apoi m-a adus înapoi, în sufragerie, și m-a bătut din nou. Până la 6 dimineața”, este mărturia cutremurătoare a Mădălinei Miu.

Tzancă Uraganu a fost sunat de reporterii CANCAN.RO pentru a comenta declarațiile soției sale, dar manelistul nu a răspuns telefoanelor și mesajelor reporterilor noștri.

Povestea tristă nu se încheie, însă, aici. CANCAN.RO va continua dezvăluirile într-un nou articol.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.