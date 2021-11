Mărturii din camera hiperbară! Ce a pățit Mirela Petrean în locul care l-ar fi afectat pe Petrică Mâțu Stoian

Petică Mâțu Stoian nu este sigurul artist din România care a apelat la serviciile clinicii din Reșița. La fel ca acesta, după ce a reușit să învingă virusul SARS-CoV-2, Mirela Petrean a încercat terapia cu oxigen hiperbar. Aceasta a vorbit despre experiența ei și a dezvăluit cum s-a simțit după tratament.

În urmă cu doar câteva luni, Mirela Petrean a avut aceeași idee ca Petrică Mâțu Stoian și pentru a se recupera după COVID a mers să încerce serviciile oferite de clinica privată din Reșița. Aceasta simțea o stare de oboseală constantă și a apelat la terapia cu oxigen hiperbar. În cazul artistei, se pare că tratamentul a dat roade, iar aceasta a simțit diferența încă de la primele ședințe.

„Eu n-am avut nici un fel de problemă, am fost în luna iulie a acestui an, am făcut 10 ședințe de terapie. Pentru mine a fost benefică terapia, eu m-am simțit foarte bine după cele 10 ședințe. Veneam tot după COVID și aveam o stare permanentă de oboseală și nu puteam să cânt. Chiar după primele ședințe am simțit o ameliorare… Ei mi-au recomandat mai multe ședințe, dar având în vedere că și prețul era cam piperat, am ales să fac 10 ședințe, să aibă efect.”, a declarat Mirela Petrean, pentru WOWbiz.ro.

Mirela Petrean , mărturii din camera hiperbară

Mirela Petrean a vorbit despre întreg procesul și cum se desfășura acest tratament. Artista spune că în camera hiperbară se intra doar pe semnătură, iar pacienții erau atent monitorizați. Aceasta a mai dezvăluit că deși ea nu a avut nicio problemă au mai existat oameni care nu suportau foarte bine terapia.

„Trebuia să fim acolo cu o jumătate de oră înainte, eram luați în evidență, ni se lua tensiunea și saturația iar apoi semnai. Pe semnătură se intra în camera hiperbară. Când ieșeam, la fel, trebuia să semnăm fișa medicală. Totul era monitorizat din interior, de cadre medicale, dar și din exterior.

Au mai fost persoane care acuzau dureri în ureche, de exemplu dacă presiunea era foarte puternică și nu suportau… aveai impresia ești cu un submarin și ți se înfundă foarte tare urechile. Erau oameni care acuzau că le pocnesc foarte tare urechile și atunci le puneau niște picături. A fost un singur caz cu o doamnă care a trebuit să iasă pentru că spunea că o dor foarte tare urechile și nu suportă. Altceva nu. Erau și persoane cu dizabilități… Nu știu…

Văzând la televizor ce s-a întâmplat, acum îmi dau seama la ce risc m-am expus, că poate și dăunează… Poate puteam să pățesc și eu mult mai rău. Am stat așa și m-am gândit… doar că nu am avut nici un fel de stare proastă. Doar puțină amețeală, după ce ieșeam, pentru că este foarte puternic oxigenul. M-am uitat pe toate posturile de televiziune și efectiv nu-mi venea să cred. M-am speriat, pentru că știam că am fost acolo.”, a mai spus Mirela Petrean.

