Moartea cu multe semne de întrebare a Mădălinei Banu, fata de 19 ani găsită ieri fără suflare în Vama Veche, l-a cutremurat pe un salvamar de la malul Mării Negre. Acesta a făcut mărturii înfiorătoare despre ceea ce se întâmplă, de fapt, când cineva intră noaptea în apă în stațiunea preferată de tinerii nonconformiști.

Mărturiile înfiorătoare ale unui salvamar, după ce Mădălina a fost găsită moartă la Vama Veche

Povestea tragică a Mădălinei Banu i-a adus aminte unui salvamar de noaptea în care el a fost la un pas să își piardă viața, după ce a intrat în valurile mării. Tânărul și-a dorit să tragă un semnal de alarmă și, totodată, să-i avertizeze pe cei care vor să facă baie pe timpul nopții în Marea Neagră în legătură cu pericolul mare la care se expun. Astfel, el a povestit cum, în urmă cu câțiva ani, s-a luptat cu ultimele puteri ca să iasă la mal, după ce curenții puternici l-au luat.

“Dumnezeu s-o ierte… am fost salvamar acolo, în Vamă… Și seara mă distram și eu… Și am zis să fac baie beat… Ce-a mai mare greșeală… curenți puternici… m-am târât pe la fund cu ultimile puteri… și am ieșit la timp. Nu faceți baie în mare beți, mai ales la Vamă!!!! (…). Aproape în fiecare dimineață găseam un mort… că, na, se îmbătau și baie acolo unde faci, un pas si trece de cap… și curenti puternici rău. Și așa se duc… multumesc Lui Dumnezeu că mi-a dat putere. 18 ani aveam și eu… pe vremea aia…”, a scris tânărul în comentariile lăsate la o postare despre Mădălina Banu.

Apropiații fetei de 19 ani, descoperită moartă ieri dimineață în Vamă, au lansat un apel prin care îi roagă pe oameni să doneze bani pentru înmormântarea acesteia. “Cei care vor să dea o mână de ajutor pentru înmormântarea Mădălinei. tânăra găsită moartă pe plaja din Vama Veche… eu merg azi în satul Vâlcelele cu un mic ajutor. Sau o puteți face personal” este mesajul care circulă pe Facebook.

Mădălina Ioana Banu a stat o perioadă în Vâlcele, un sat care aparţine de comuna Negru Vodă, însă, de câţiva ani, locuia în satul Darabani, județul Constanța.