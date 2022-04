Mărturiile terifiante ale unei refugiate despre ororile din Bucha: „Omorau pe oricine”

Bucha a fost locul unde au avut loc scene demne de cele mai degradante imaginații. O supraviețuitoare a iadului din orașul ucrainean a povestit ororile pe care soldații ruși le-au săvârșit, dar și cum a reușit să supraviețuiască doar cu zăpadă topită și cu speranța că armata nu va intra în casă peste ea.

Clipele prin care au trecut o supraviețuitoare din Bucha sunt greu de imaginat. Tânăra, ajunsă la Cluj, a mărturisit cum frica i-a stăpânit întreaga ființă în timp ce prin fața casei de vacanță din Bucha soldații ruși treceau cu tancurile și omorau orice le ieșe în cale:

„A fost un coșmar, pentru că violau fete, femei. Simțeam că în orice zi ar putea intra peste noi în casă și să ne vor omorî pe toți. „Am văzut civili uciși, am văzut cadavre carbonizate în mașini și omorau pe oricine încerca să plece. Știu câțiva oameni care au murit. Ne-au furat hainele, încălțămintea, tricouri, totul, și le trimiteau femeilor și familiilor lor din Rusia. Nu știu cine sunt, dar nu pot să-i numesc oameni”, a spus Olia Ivașcenko, în exclusivitate pentru Digi24.

Mărturiile terifiante ale unei refugiate despre ororile din Bucha

Deși credea că nu va scăpa din iadul provocat de aramata lui Vladimir Putin, Olia Ivașcenko a reușit să fugă după două săptămâni petrecute în subsolul casei:

„Am văzut o femeie în vârstă cu nepotul ei și multe bagaje care mergeau pe stradă. Am mers la ea și am întrebat-o: „Ce faci? Te vor omorî!”. Iar ea ne-a spus: „Există o șansă să trăiesc!”. Și ne-am gândit că poate chiar există o șansă reală. Ne-am luat hainele, actele și banii și am fugit” – continuă Olia.

Tânăra de doar 22 de ani a reușit să ajungă în România, părinții ei au decis să meargă în vestul Ucrainei, acolo unde situația nu este atât de gravă ca în restul țării.

Ajunsă în Cluj, Olia face voluntariat la un târg de haine pentru refugiați. Drumul ei nu se oprește în România, iar în următoarele zile va pleca în Canada, acolo unde este așteptată de sora ei mai mare:

„Mă simt de parcă trăiesc o altă viață aici, pentru că oamenii au vieți normale și nu se gândesc la război la fel ca ucrainenii. Pentru mine acum este puțin ciudat. Oamenii au vieți normale și ei (n.r. ucrainenii) nu pot trăi vieți normale”, a mai spus Olia Ivașcenko, pentru sursa citată.

