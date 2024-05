Oana Roman, de urgență la spital! Fiica ei, Isabela, s-a lovit de probleme medicale: „Acuză dureri”

Oana Roman s-a lovit de o altă situație dificilă! Se pare că vedeta nu mai scapă de ghinion, căci a primit o nouă lovitură care a speriat-o suficient. Este vorba despre fiica ei, Isabela, care nu s-a simțit bine și a avut nevoie de îngrijirile medicului specialist. Fosta prezentatoare TV n-a stat deloc pe gânduri și a mers cu fetița ei direct la spital. Cu ce probleme s-a confruntat adolescenta?

Oana Roman n-are parte de prea multe clipe liniștite. Vedeta s-a tot lovit de probleme în ultima vreme și a încercat să le facă față cu brio. Fosta prezentatoare de televiziune a ajuns cu fetița ei la spital, după ce Isabela a acuzat unele dureri la ureche. A crezut că are otită, însă diagnosticul a fost altul. Fără să stea pe gânduri, fiica lui Petre Roman a dus-o pe adolescentă la medic pentru consult. Apoi, a revenit cu explicații pentru cei care o urmăresc și au rămas cu semne de întrebare legate de problema Isabelei.

„De la eveniment și o petrecere în familie am ajuns și la spital o tură. Isa acuză dureri de ureche”, a mărturisit Oana Roman, în mediul online.

Oana Roman este o mamă grijulie, așa că ori de câte ori Isabela se confruntă cu o problemă, o duce la spital pentru un control. Așa a procedat și de această dată, când adolescenta i-a mărturisit mamei sale că are o problemă la ureche. Vedeta s-a panicat, crezând că Isabela are otită, însă diagnosticul pus de medic a fost altul.

Copila are o rană care-i dădea dureri de ureche, iar specialistul i-a recomandat Oanei s-o supravegheze întreaga zi, pentru a vedea cum evoluează starea fetiței. Fosta prezentatoare TV a mărturisit că Isabela se simte mult mai bine, însă chiar și așa va sta cu ochii pe ea.

„Isa este bine. Pare că nu are otită, ci un fel de rană care dădea dureri. Am primit recomandare să o țin sub observație azi. Vedem cum evoluează”, a mai scris vedeta, pe Instagram.