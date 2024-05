Oana Roman, noi probleme de sănătate. Cu ce se confruntă vedeta, la aproape 3 luni de la moartea mamei sale

Oana Roman și-a pus pe jar următorii de pe rețelele de socializare. Vedeta trece printr-o altă perioadă dificilă. Recent, fiica lui Petre Roman a descoperit că are noi probleme de sănătate.

Oana Roman a trecut prin momente grele în ultimele luni, după ce mama ei s-a stins din viață. După o perioadă de doliu, vedeta a decis să se întoarcă la proiectele sale profesionale. Totuși, în ziua în care trebuia să participe la o filmare importantă, s-a confruntat cu o problemă de sănătate.

Recent, Oana Roman a postat câteva imagini care au stârnit îngrijorare printre fanii ei. Ea a apărut cu un ochi umflat și a mărturisit că nu știe ce a cauzat această problemă. De asemenea, fiica lui Petre Roman a povestit că a încercat diverse remedii, dar dacă nu se va vindeca, va merge la spital.

„Azi am o filmare super importantă pentru o campanie și m-am trezit cu ochiul așa. Deocamdată m-am machiat de jur împrejur, am pus tratament și sper ca în 2-3 ore să se retragă cât de cât. Am efectiv un ochi distrus, nu știu cum voi filma astăzi. Asta e viața.

Nu avem ce face. Nu știu de la ce s-a făcut așa. Dacă nu se retrage, va trebui să mă duc la spital”, le-a spus Oana Roman urmăritorilor ei din mediul online.