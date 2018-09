Locatarii blocului care a ars în Sectorul 5 al Capitalei susțin că dezvoltatorul nu le-a făcut acte de proprietate pentru că nu obținuse încă o autorizație de construcție, astfel că toată lumea din clădire a încheiat antecontracte sau promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare.

Trei locatari, dar și doi pompieri au fost răniți în urma unui incendiu puternic izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă la o casă din sectorul 5 al Capitalei, dar care s-a extins la mansarda şi la ultimul etaj ale unui bloc învecinat.

„Stăteam în casă, mă pregăteam să mă bag la somn. Venisem puțin mai devreme de la serviciu și am ieșit afară, am văzut că ardea șandramaua aceea de jos, curtea de lângă, ardea de ceva timp, se făcuse deja jar. În momentul acela, am închis geamurile, am sunat la pompieri și, când au venit, deja urcase flacăra până în acoperiș. A intrat flacăra și de acolo s-a tot întins. Până au reușit ei să-și întindă furtunurile, deja luase foc tot. Deja ieșiseră toți locatarii din bloc, ce să mai evacueze. Nu erau acte făcute pe bloc, erau făcute doar antecontracte sau ceva promisiuni bilaterale. Abia am reușit cu chiu cu vai să ne facem mutație, să ne facem buletine și oricum au fost niște intervenții destul de complicate. Proprietarul a zis că va face (actele -n.r.) și că e în curs de rezolvare„, a declarat, pentru MEDIAFAX, Marian Dumitrescu, locatar al blocului care a luat foc.

Un apartament de două camere în blocul respectiv a fost estimat de dezvoltator la aproximativ 45.000 de euro, iar oamenii au plătit un avans, iar apoi rate.

Ei spun însă că nu li s-au dat și acte de proprietate pe locuințe, deși sunt mutați unii din 2013, 2014 și 2015, asta pentru că nu există autorizație de construcție.

„Contractul pentru gaze e individual. Pentru apă plăteam la Apa Nova. Aveam apometre, numai că nu aveam fiecare contract individual. Era la client contractul, dar se calcula cam câți metri am consumat fiecare. Nu s-a implicat nimeni, nu au făcut, au grăbit lucrurile, noi neavând unde să stăm, ni s-a promis, am făcut niște contracte de promisiune bilaterală după care trebuia să reînnoim contractele. El promitea că ne vinde, noi promiteam că o să cumpărăm. Am dat un avans și pe urmă niște rate aferente, fiecare cum s-a stabilit. Apartamentul de două camere, cum era al meu, era evaluat la 45.000 de euro. Am dat 10.000 avans și 200 de euro rată pe lună. Am făcut la notar, în 3 exemplare. Toată lumea din bloc stătea așa, pe baza unei promisiuni bilaterale. Păi dacă nu avea autorizație de construcție, pe ce putea să facă? Eu stau de 3 ani, din 2015. Exact după ce m-am mutat au apărut problemele. Nu aveam unde să stau, nu aveam ce să fac„, a declarat un alt locatar.

„A luat foc blocul. De la casă și s-a extins. Mai mult de atâta nu putem să știm exact. Am vorbit cu cei de la primărie, pentru moment așteptăm, ce să facem. Mă mutasem aici din 2014„, a mai spus o femeie.

În evidențele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București-Ilfov nu a fost identificată vreo solicitare din partea proprietarului/beneficiarului blocului din Sectorul 5 care a ars pentru obținerea avizului de securitate la incendiu, anunță reprezentanții ISU. La ora transmiterii știrii, este permis accesul locatarilor în bloc, în prezența polițiștilor și pompierilor, pentru evaluarea pagubelor.

Primăria Sectorului 5 a anunțat, sâmbătă, că toate aspectele juridice care țin de situația locativă a blocului care a ars face obiectul unui dosar penal, iar locuitorii clădirii au fost cazați în incinta căminului Liceului „Dumitru Moțoc”.