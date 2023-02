Mărturisirile făcute de Bogdan Socol, în ultimul său interviu. Ce a spus comentatorul sportiv, înainte să moară: „Viața noastră, în general, a devenit foarte fragilă”

Comentatorul sportiv Bogdan Socol s-a stins din viață la vârsta de 42 de ani. Bărbatul și-a găsit sfârșitul, după ce a intrat în șoc hipotermic. În urmă cu câteva luni, jurnalistul își descoperise o pasiune pentru înotul în ape înghețate. Înainte să moară, Bogdan Socol a susținut un interviu în care a vorbit atât despre cariera sa, cât și despre viață. Iată detaliile mai jos, în articol.

Bogdan Socol s-a stins din viață la vârsta de 42 de ani. Comentatorul sportiv a suferit un șoc hipotermic, atunci când se afla la un antrenament, în cursul zilei de vineri. A intrat sub un strat de gheață și nu a mai reușit să găsească ieșirea spre suprafață. Pasiunea față de înotul în ape înghețate și-a descoperit-o în urmă cu câteva luni.

Bogdan Socol: „Nu e bine să îți faci planuri pe termen lung”

În luna decembrie a anului 2022, Bogdan Socol acordase un interviu. Comentatorul sportiv a făcut o serie de declarații legate nu doar de cariera sa, ci și despre viață. Bogdan Socol avea pasiunea îndreptată spre sport de la vârsta de șase ani. I-a plăcut mereu fotbalul. În anul 1999, intrase la Școala Superioară de Jurnalistică și din 2000 intrase în practică, la TVR. De atunci, oportunitățile s-au deschis în fața jurnalistului.

Cât despre meseria la care s-a gândit să o urmeze, dacă nu ar fi ajuns jurnalist în zona sportului, Bogdan Socol mărturisea că i-ar fi plăcut să fie biolog marin sau scafandru. În plus, a vorbit și despre pasiunea pe care o descoperise recent, și anume înotul în apă înghețată.

Întrebat, în cadrul interviului respectiv, ce sfat ar fi oferit lui însuși, însă în urmă cu 20 de ani, Bogdan Socol a mărtursit: „Pentru mine e greu să-mi văd defectele, mai mult alții mi le-au scos în evidență și bine au făcut! Sunt perfecționist, mereu am crezut că sunt cel mai bun. Poate nu am reușit, dar asta am căutat întotdeauna. I-aș spune lui Bogdan Socol din urmă cu 20 de ani să nu aibă atât de multă încredere în oameni. Recent am descoperit băile în apă înghețată, pe mine mă ajută foarte mult. Dacă aș fi descoperit asta în urmă cu 20 de ani, ajungeam mult mai departe în carieră”.

Tot în cadrul interviului, Bogdan Socol a fost întrebat cum s-ar fi văzut peste zece ani, potrivit GSP.ro: „Meseria mea e acum mai mult ca oricând instabilă. Nu știu nici ce voi face peste un an, la câte s-au schimbat pentru mine. Nici nu vreau să mă gândesc. Nu e bine să îți faci planuri pe termen lung, e mai OK să iei fiecare zi în parte. Viața noastră, în general, a devenit foarte fragilă, nu doar meseria mea”.

