Mărturisirile lui Andrei, pompierul ale cărui cuvinte au înduioșat opinia publică, în seara tragică de la Crevedia: „Băieţii noştri sunt acolo!”

Au trecut trei zile de la situația tragică de la Crevedia, unde zeci de persoane au fost rănite, case întregi au ars, iar două persoane au decedat. Andrei Tudor este pompierul ale cărui cuvinte au înduioșat opinia publică, la doar câteva ore de la exploziile stației GPL din județul Dâmbovița. Atât pe rețelele de socializare, cât și pe micile ecrane au rulat cuvintele pe care pompierul le-a rostit, în seara în care localnicii și echipele de intervenție au trecut printr-un adevărat „infern”. Iată mai jos, în articol, mărturisirile pompierului Andrei, după incidentul dramatic de la Crevedia.

Sâmbătă, 26 august 2023, liniștea din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița a fost spulberată. Au avut loc mai multe explozii la o stație GPL care, potrivit informațiilor, a avut activitatea suspendată. Dar care, în realitate, funcționa. În seara în care au avut loc exploziile, zeci de persoane au fost rănite. Localnici, pompieri și polițiști s-au ales cu arsuri grave, case întregi au ars, iar două persoane au decedat. O femeie a murit din cauza arsurilor provocate de explozie, iar soțul ei, văzând-o în starea critică, a făcut infarct și a decedat.

Tot în seara respectivă, cuvintele unui pompier au înduioșat opinia publică. Andrei Tudor, care face parte din echipajul de intervenție, a fost înregistrat când striga. La doar câteva secunde de la explozie, și-a îndreptat gândurile direct către camarazii săi. Cuvintele rostite de el au ajuns virale pe platformele de socializare, dar și difuzate pe micile ecrane.

„Bă, băieții noștri, bă! Toți băieții noștri sunt acolo! Doamne ferește”, sunt cuvintele pompierului Andrei care au înduioșat opinia publică, în seara în care au avut loc exploziile de la Crevedia.

Pompierul Andrei, camaradul care a reacționat imediat, atunci când stația GPL a bubuit a doua oară

Cea de-a doua explozie a generat un val de răniți. Zeci de pompieri s-au ales cu arsuri pe corp, în timp ce încercau să stingă flăcările de la stația GPL din Crevedia. Andrei Tudor a avut reacția respectivă și imediat a sărit să își ajute camarazii răniți în timpul intervenției.

„Când ne referim la băieţii noştri cu care eu am plecat la intervenţie, colegii cu care eu mănânc la aceeaşi masă, colegii… a doua familie. Am realizat că ei au nevoie de ajutor, îi vedeam că ei veneau din foc, răniţi, şi am încercat să merg spre ei, să le ofer primul ajutor”, a mărturisit Andrei Tudor, potrivit Observatornews.ro.

A fugit într-un suflet și a întâmpinat prima persoană rănită.

„Mi-a spus că era ameţit, nu ştia ce s-a întâmplat cu el. Eu m-am bucurat văzându-l că este bine, asta a fost cea mai mare bucurie a mea. Nu ştiam dacă o să mai explodeze ceva sau nu, tocmai de aceea nu m-am aruncat să mă duc în foc, i-am întâmpinat”, a spus Andrei.

