Reacția incredibilă a primarului din Crevedia. Pe cine dă vina Florin Petre în cazul exploziei de la stația GPL

Doi oameni au murit și 56 de răniți au ajuns în stare gravă la spital în urma exploziei devastatoare din Crevedia. Petre Florin, primarul PSD, a oferit prima reacție după tragedia de acum 3 zile și susține că nu știa că stația GPL funcționează și după ce a fost închisă.

Sâmbătă, 26 august 2023, cel puțin trei explozii au avut loc la o stație GPL din Crevedia. Au fost înregistrate două decese și alte 56 de persoane grav rănite, dintre care 43 sunt angajați ai Ministerului de Afaceri Interne. Potrivit unui comunicat al Poliției IPJ Dâmbovița, în ultimii trei ani, nu s-au înregistrat niciun fel de sesizări sau petiții de la localnici, ori de la alte instituții în legătură cu posibile nereguli la stația GPL.

Reacția incredibilă a primarului din Crevedia

Citește și: DESCOPERIRE IMPORTANTĂ ÎN CAZUL CREVEDIA. RĂSTURNARE DE SITUAȚIE, ANCHETATORII LE-AU GĂSIT MARȚI, 29 AUGUST

Primarul PSD din Crevedia susține că știa de stația GPL că este închisă. Petre Florin a declarat că au existat situații în care mai vedea cisterne parcate la poartă, însă el știa că activitatea de vânzare carburanți către oameni a fost suspendată de ISU, încă de acum 3 ani, din anul 2020, locul unde a avut loc explozia fiind mai mult un depozit GPL. Întrebat cine este vinovat de tragedia de la Crevedia, Petre Florin acuză patronul firmei SC Flagas SRL, Ionuț Doldurea, fiul primarului din Caracal, Ion Doldurea. Acesta a devenit acționar majoritar și administrator al firmei în urmă cu 5 ani, atunci când tatăl lui s-a retras și i-a predat afacerea.

„Știam că a fost închisă după adresa de la ISU. Nu este în competența Primăriei, și dacă nu am primit nicio sesizare… că s-a vehiculat la presă. Nu avem nimic scris la Primărie. Cei care au fost afectați sunt cei care locuiesc lângă acest GPL. Puteți să-i întrebați dacă au făcut vreo sesizare sau nu. Dacă nu s-a făcut la primărie, nu s-a știut. Dacă s-a făcut la poliție, trebuie verificat la poliție. Am văzut o cisternă parcată la poartă din când în când”, a spus primarul PSD din Crevedia.

În urma tragediei au fost deschise două dosare de urmărire penală, în urma sesizărilor din oficiu. În acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

”Pe rolul Direcției Naționale Anticorupție au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârșirea de către funcționari publici a unor presupuse infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea stației GPL din localitatea Crevedia, județul Dâmbovița, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii. Urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă (”in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat. Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală”, au transmis reprezentanții DNA, potrivit Gândul.ro

Citește și: CE SE ASCUNDE ÎN SPATELE EXPLOZIILOR STAȚIEI GPL DE LA CREVEDIA. INFORMAȚIA CARE A APĂRUT LA 2 ZILE DE LA „INFERNUL” TRĂIT DE POMPIERI ȘI LOCALNICI