Mascații au tăiat ușa Discotecii Tineretului din Costineşti, după ce proprietarii au refuzat să deschidă. Ce nereguli au descoperit autorităţile

Autorităţile au declanșat un control masiv la mai multe locații din Costinești în cel mai aglomerat weekend de pe litoral. Inclusiv la celebra Discoteca Tineretului a fost „vizitată” de oamenii legii.

Sâmbătă după-amiaza, inspectorii de la Protecția Consumatorilor, Inspectoratul Teritorial de Muncă și Garda Financiară au declanșat un amplu control la cinci locații din stațiunea Costinești.

La unele restaurante din stațiune au fost descoperite nereguli grave.

Mascații au tăiat ușa Discotecii Tineretului din Costineşti

Controalele autorităților au început după ora 17.30, iar situația a devenit tensionată chiar la celebra Discoteca Tineretului, acolo unde proprietarii au refuzat să deschisă ușa autorităților.

Din acest motiv polițiștii s-au văzut nevoiţi să taie lanțurile de la poarta de acces. Au intrat cu un mandat de percheziție, potrivit Observator News, însă la un moment dat situaţia a devenit tensionată între proprietarii localului și autoritățile de control, din acest motiv trupele de la Serviciul de Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Constanţa au intervenit.

„Este pentru prima dată când am reușit să trecem de anumite porți și uși baricadate și ferecate în trecut. Ne-au ajutat foarte mult atât colegii din cadrul Ministerului de Interne, dar și din cadrul altor structuri. Ceea ce am găsit acolo, așa cum spuneam, este peste puterea de imaginație. Cred că în cinci ani de comisariat aș fi putut vedea multe. Ceea ce am văzut acolo este mult peste puterea mea de imaginație”, a declarat Horia Constantinescu, șeful ANPC.