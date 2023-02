Maurice Munteanu, atac dur la adresa celor care promovează obezitatea. Juratul de la „Bravo, ai stil” a luat foc: „Ce tâmpenie!”

Maurice Munteanu este unul dintre cei mai cunoscuți critici vestimentari, iar de-a lungul carierei sale, acesta a câștigat admirația multor oameni, datorită sfaturilor și personalității sale joviale. De curând, juratul de la „Bravo, ai stil” și-a dat cu părerea despre cei care promovează obezitatea. Reacția sa a fost de-a dreptul furibundă!

În ultima vreme, mai multe companii de publicitate au promovat imaginea persoanelor supraponderale, tocmai pentru ca acestea să se simtă bine în pielea lor și și să se accepte așa cum sunt. Maurice Munteanu nu s-a putut abține și a ieșit în față pentru a-și spune opinia cu privire la acest subiect.

Maurice Munteanu: „Altcineva a făcut o remarcă destul de idioată”

Maurice Munteanu consideră că obezitatea este o boală și nu trebuie sub nicio formă să promovăm imaginea cuiva în cauză pentru a-l face să creadă că totul este normal.

„Problema mea nu este legată de faptul că, cineva, într-un show, și am explicat foarte bine chestia asta… Nu s-a vrut să se înțeleagă. Problema e că toată treaba asta, la fel cum ani buni a fost promovată anorexia, devine o normă.

Ce am spus eu e că nu e ok ca generații întregi de adolescente, obeze, care au probleme grave de sănătate trebuie să plece de la premiza că este ok doar pentru că văd că în campanii se promovează chestia asta. Tot așa, altcineva a făcut o remarcă destul de idioată și anume că acești oameni trebuie să vadă că nu sunt singuri și că sunt înțeleși și acceptați. Ce tâmpenie!”, a declarat Maurice Munteanu, potrivit Fanatik.

Maurice Munteanu: „Am avut prietene supraponderale și niciodată nu s-au plâns”

Designerul de modă este de părere că acest lucru nu determină pe nimeni să se simtă înțeles sau acceptat. Toată lumea trebuie să înțeleagă faptul că nu e ok să fii obez și că este o problemă gravă de sănătate. De asemenea, vedeta de la Kanal D susține că a avut tot timpul prietene care s-au confruntat cu greutatea, însă nu s-au plâns că sunt neacceptate în societate.

„Eu toată viața mea am avut prietene supraponderale și niciodată nu s-au plâns că nu sunt acceptate. Nu despre asta este vorba. E vorba de faptul că nu sunt de acord cu nimic care duce către extremă.

Așa cum ani întregi, și domnișoarele ar fi bine să se informeze înainte, am fost împotriva anorexiei și nu pierdeam nicio ocazie în care să spun chestia asta, acum am simțit nevoia să spun că, da, obezitatea este o boală, da, este un factor major de risc și de moarte prematură. Nu este ok să plecăm de la premiza că de la 15, 16 ani e ok să avem 200 de kilograme. It is not ok”, a mai declarat el potrivit sursei citate.