Maurice Munteanu face praf ținuta Melaniei Trump, de la învestirea lui Donald: „De la dans la bară la modelling”

Melania Trump, fostul model devenit Prima Doamnă a Statelor Unite, a fost în centrul atenției la ceremonia de învestire a soțului său, Donald Trump, cel de-al 47-lea președinte al SUA. Alegerea sa vestimentară a stârnit controverse și reacții puternice, fiind aspru criticată de specialiști în modă.

La evenimentul din Washington D.C., Melania a purtat un costum bleumarin, compus dintr-un palton elegant și accesorii pe măsură: mănuși din piele neagră, pantofi din piele întoarsă și o pălărie amplă în aceeași nuanță, semnată de celebrul designer american Eric Javits. Pălăria, cu un design spectaculos ce a acoperit parțial fața Primei Doamne, a fost rapid remarcată și comentată la nivel global. Considerată piesa centrală a ținutei, accesoriul a avut un preț de aproximativ 500 de dolari, o sumă tipică pentru creațiile acestui designer renumit pentru măiestria sa. Însă, nu a fost pe placul tuturor persoanelor din industrie. Iată ce părere a avut Maurice Munteanu!

Cu toate acestea, stilul abordat de Melania Trump nu a fost pe placul tuturor. În timp ce unii au apreciat aspectul elegant și rafinat, alții l-au perceput ca fiind exagerat și nepotrivit contextului. Maurice Munteanu a asociat ținuta cu imagini și simboluri ce transmit mesaje controversate, iar pălăria a fost comparată cu elemente teatrale sau costume din filme, atrăgând comentarii ironice pe rețelele de socializare.

Fashion editorul a comparat pălăria impunătoare a Primei Doamne cu un accesoriu demn de personajul Zorro, considerând-o exagerată și nepotrivită pentru momentul solemn. De asemenea, el a catalogat ansamblul vestimentar drept „cinic și vulgar”, afirmând că transmite un mesaj de sfidare și oportunism. Într-un comentariu ironic, Munteanu a adăugat că Melania și Donald Trump „se merită unul pe altul”, descriindu-i drept un „ansamblu grotesc”.

„Zorro revine sub forma imigrantei (ce paradox, fix ce detestă clovnul care îi e soț!) care a bifat tot: de la dans la bară la modelling categoria C, descriind perfect cele mai penale, la propriu, versuri din istoria modernă: “diamonds are a girl’s best friend!”. Cu dinții prea albi și tocurile prea înalte, poartă pălăria care transmite cel mai cinic & vulgar mesaj adresat umanității – sfidarea supremă din partea concurentei obscure la Miss care a tras lozul. O ținută de cioclu care îngroapă democrația, o ținută de Chiriță parvenită, o țoapă. Se merită unul pe altul, se potrivesc. Împreună alcătuiesc un ansamblu GROTESC!”, a scris Maurice Munteanu pe Instagram.