Medaliații Olimpici de la Tokyo, decorați de președintele României!

Preşedintele Klaus Iohannis i-a decorat pe toți cei nouă sportivi români medaliaţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în cadrul unei ceremonii care a avut loc, la Palatul Cotroceni.

Ana-Maria Popescu, medaliată cu argint la spadă feminin, a primit Ordinul Naţional „Serviciul Credincios”, în grad de Cavaler, în timp ce Nicoleta Ancuţa Bodnar şi Simona Geanina Radiş, medaliate cu aur la dublu vâsle feminin, au fost decorate cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa I, iar Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă (argint la dublu rame masculin) şi Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari (medalie de argint la patru rame fără cârmaci masculin) au primit Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a II-a.

„Am reuşit pentru că am fost o echipă. Am fost motivaţi de performanţele celor de dinaintea noastră, a marilor campioni care au scris istoria sportului românesc. Am avut încredere, am muncit împreună şi am învăţat să împărţim succesul nostru cu oamenii care ne-au fost alături. Dorim să le mulţumim în mod special antrenorilor şi întregii echipe din spatele nostru pentru că fără ei nu am fi putut ajunge unde am fost şi unde ne dorim să mai ajungem o dată. Le mulţumim federaţiilor şi Comitetului Olimpic şi Sportiv Român pentru că au fost atenţi şi au răspuns nevoilor noastre de zi cu zi. Nu în ultimul rând dorim să mulţumim familiilor şi tuturor românilor care ne-au trimis mesaje de încurajare. Am descoperit ce înseamnă solidaritatea, am primit multă energie pozitivă şi ne-am bucurat enorm să vedem că societatea românească ne-a recunoscut performanţa”, a declarat Simona Geanina Radiș, care la ceremonia de deschidere de la Tokyo, a fost alături de înotătorul Robert Glinţă, portdrapelul României.

La eveniment au participat premierul Florin Cîţu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, şi preşedintele Federaţiei Române de Scrimă, Marius Florea.

Cu 4 medalii, 1 de aur şi 3 de argint, România s-a clasat pe locul 46 în clasamentul medaliilor obţinute la Jocurile Olimpice de la Tokyo.