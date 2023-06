Medalie de aur pentru România. Kinga Barabasi e regina Europei la teqball

O nouă medalie de aur pentru România! Kinga Barabasi este prima campioană europeană la teqball, fotbal-tenisul care se joacă pe o masă curbată. Mesajul plin de felicitări transmis de Comitetul Olimpic Român!

Kinga Barabasi a obținut medalia de aur la Jocurile Europene de la Cracovia, ediția 2023. Românca este prima campioană europeană la teqball, fotbal-tenisul care se joacă pe o masă curbată. Vestea cea bună a fost dată de reprezentanții Comitetului Olimpic Român, pe pagina de Facebook: „Auuur, Kinga Barabasi! Prima campioană europeană la teqball pentru Team România. A 4-a medalie de aur pentru România la Jocurile Europene de la Cracovia 2023”.

Țara noastră participă la Jocurile Europene de la Cracovia, la teqball, cu patru sportivi (doi la feminin, doi la masculin): Kinga Barabasi, Katalin Dako, Szabolcs Ilyes și Apor Gyorgydeak. De precizat că teqball „este un sport care se joacă pe o masă curbată, în general cu o minge obișnuită de fotbal. De aici și motto-ul TEQBALL, The World Is Curved. La prima vedere pare un sport asemănător cu fotbal-tenis-ul, doar că se joacă pe…masă, una…curbată”, potrivit www.teqball-romania.ro. La nivel mondial, acest sport are ca ambasadori ex-fotbaliști, precum Ronaldinho, Figo, Galas, Karembeu, Puyol, Pires, dar și promovări cu echipe mari de fotbal, cum ar fi Barcelona, Manchester United, Chelsea sau Brazilia.

Bernadette Szocs, campioana Europei

O altă româncă a cucerit medalia de aur la Jocurile Europene din Polonia. Bernadette Szocs este campioana Europei, în proba de simplu feminin de tenis de masă, după un meci fantastic la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023. Românca a reușit să o învingă pe Xiaoxin Yang (Monaco), cu scorul de 4-3 (4-11, 7-11, 11-7, 8-11, 13-11, 11-9, 11-3), după un meci de vis. Tenismena s-a impus după aproape o oră (56 de minute) revenind de la 1-3 la seturi. A reușit să câștige două seturi la limită, cu 13-11 şi 11-9. S-a impus clar în decisiv, cu 11-3. Este cea mai bună clasare a tenisului de masă românesc din istoria participărilor la Jocurile Europene.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român a ținut să transmită un mesaj după medalia de aur cucerită de Bernadette: „Imaginile victoriei! Mulțumiri campioanei! Bernadette Szocs a trăit unul dintre cele mai frumoase momente ale carierei. Aurul la Jocurile Europene întregește o carieră de excepție și aduce confirmare. Bernie este una dintre cele mai spectaculoase jucătoare din circuitul mondial. La Cracovia, a jucat pentru toți cei care o susțin și a mulțumit fiecăruia în parte. A crezut, nu s-a uitat la scor și a trecut de monegasca Yang Xiaoxin în set decisiv după ce a întors de la 02 și 1-3 la seturi. Bravoo, Bernie! Ție și antrenorului Viorel Filimon!”.