Apărarea Simonei Halep se bazează pe sinuzită! Detalii în premieră despre ce le-a spus sportiva judecătorilor. Cum s-a modificat pașaportul biologic

În sfârșit, cazul Simonei Halep se apropie de final! Românca a fost audiată, miercuri, la Londra în fața tribunalului independent Sport Resolutions și a Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului (ITIA). Cum s-a apărat fostul lider WTA în scandalul de dopaj în care este protagonistă de aproape un an?

Simona Halep este suspendată provizoriu din tenis, după ce rezultatul unui test, efectuat pe durata US Open 2022, a ieșit pozitiv la substanța Roxadustat. Cazul româncei este judecat de către Sport Resolutions, tribunal independent din Londra care gestionează dosarele de dopaj din tenis. Miercuri, fostul lider WTA a fost audiat în capitala Regatului Unit, unde a trebuit să-și spună pledoaria în fața celor trei arbitri de la Sport Resolutions. Sportiva s-a apărat în scandalul de dopaj și a explicat de ce s-au modificat parametrii biochimici, dar și indicatorii din pașaportul biologic.

Ce tratament medicamentos a urmat Simona Halep

Conform informațiilor prezentate de Prosport, Simona Halep a fost predispusă la sinuzită din cauza unor probleme anatomice (n.red. de regulă deviația de sept, rinita cronică, hipertrofia vegetațiilor adenoide-polipii etc), dar și a mediului climatic pe care tenismena era nevoită să-l schimbe des (umed, uscat, temperatură), din cauza turneelor jucate în aer liber sau în sală. Astfel, românca a fost nevoită să urmeze un tratament, cu medicamente interzise, în august 2022 pe parcursul turneelor disputate in America de Nord.

Pentru a nu recurge la o intervenție chirurgicală, Simona Halep a solicitat celor de la WTA acceptul folosirii unui tratament în PERIOADĂ PRE-COMPETIȚIONALĂ. Reamintim că, sportiva nu a jucat între 9 iulie – 02 august 2022, iar după semifinala pierdută cu Elena Rybakina la „Wimbledon”, Halep a plecat în vacanță, în Grecia, cu fostul ei soț. Acest sejur avea loc în săptămâna dinaintea debutului circuitului nord-american de vară, unde jucătoarea de tenis avea programate turnee la Washington, Toronto, Cincinnati și US Open, ultim „Grand Slam” al sezonului 2022, mai scrie sursa citată.

Astfel, Simona Halep era nevoită să ia un tratament cu medicamente care conțin substanțe interzise precum PSEUDOEPHEDRINA (decongestionate topice și orale, comprimate filmate) sau GLUCOCORTICOIDZI (cortizol, corticosteron, cortizon, prednisol), prescripție medicală pentru care Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) dă aprobare doar la cererea WTA (Asociația Jucătoarelor de Tenis Profesioniste).

Simona Halep a primit accept pentru tratamentul contra sinuzitei

Simona Halep a fost nevoită să zboare bolnavă spre capitala SUA, căci Departamentul Medical al WTA a întârziat să dea acceptul “Excepției de Uz Terapeutic”. Tenismena a primit aprobarea WTA, dar și a Agenției Mondiale Anti-Doping” (WADA) privind tratamentul la turneul de la Washington. Chiar și așa, Halep a abandonat meciul cu Anna Kalinskaya din cauza „epuizării termice și șocului caloric”. Se înregistraseră 34 de grade Celsius la ora partidei.

După ce a renunțat la luptă, Halep și-a luat zborul spre Toronto, unde, a cucerit „Open-ul” Canadei. În prima săptămână din august, sportiva se afla deja sub tratamentul împotriva sinuzitei. Câteva zile mai târziu, Simona a renunțat la Cincinnati, din cauza durerilor la piciorul stâng. Aceasta câștigase cinci meciuri la rând la Toronto, iar din cauza efortului fizic imens făcut, dar și ale efectelor secundare ale tratamentului, românca s-a simțit slăbită.

De la Cincinnati, fostul lider WTA a plecat la New York, unde a trecut un test anti-doping efectuat de organizatorii US Open la 26 august 2022 chiar în camera de hotel a Simonei, în prezența antrenorului ei, Patrick Mouratoglou. După trei zile, aceasta a fost depistată pozitiv cu “Roxadusat”, substanță activă din Evrenzo, medicament administrat cu prescripție medicală pentru a trata anemia asociată cu o boală cronică de rinichi. Episdoul avea loc la scurt timp după meciul programat pe 29 august, în primul tur de la Flushing Meadows, pierdut cu Daria Snegur.

„Când am pierdut la US Open, am realizat că sunt epuizată din punct de vedere mental. Având probleme cu respirația de mulți ani, care s-au înrăutățit, am decis să urmez sfatul medicului și să fac operația necesară”, spunea Simona despre intervenția chirurgicală făcută înainte să afle că a fost depistată pozitiv cu Roxadustat.

„Nu am putut să fac operația la nas mai devreme pentru că nu am avut liberă o perioadă de trei luni pentru recuperare. Tenisul a fost prioritatea în viața mea. Însă acum am simțit că e timpul potrivit să fac ceva pentru mine. De aceea am ales și operația estetică. Și pe aceea am vrut să o fac de multă vreme, pentru că nu îmi plăcea deloc nasul meu. Am făcut-o și am rezolvat atât partea funcțională, cât și pe cea estetică”, mai spunea Halep.

Simona Halep a urmat recomandările WADA

Agenția Mondială Anti-Doping i-a oferit recomandări Simonei, pe care aceasta le-a urmat întocmai imediat după US Open. Așa s-a și operat.„Acuzația suplimentară pentru o iregularitate în pașaportul biologic a fost bazată pe evaluarea profilului doamnei Simona Halep de către un complet independent de experți. Acuzația este separată și adăugată celei deja existente, pentru Roxadustat, care a dus la suspendarea provizorie inițială”, a transmis Nicole Sapstead, senior-director Anti-Doping Agenția Mondială de Integritate a Tenisului.