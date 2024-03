Medicul lui Halep a oferit detalii în premieră despre culisele dosarului de la TAS. Cine a inițiat procedura medicală care a dus la suspendare Simonei

Dr. Dana Safta, medicul personal al Simonei Halep, și-a spus părerea despre tot scandalul în care fost implicată tenismena. Specialista a crezut întotdeauna în nevinovăția campioanei noastre și a explicat cu lux de amănunte cum ar fi picat sportiva în „capcană”. Aceasta a oferit detalii în premieră despre calvarul prin care a fost nevoită să treacă românca.

Medicul Simonei Halep a făcut dezvăluiri despre scandalul de dopaj în care a fost implicată românca. Doctorul a crezut mereu în nevinovăția tenismenei și este de părere că tot ce i s-a întâmplat a fost o nedreptate. Cariera campioanei noastre a fost afectată, mai ales fiindcă a fost nevoită să stea departe de terenul de tenis timp de 17 luni. Dr. Dana Safta a oferit detalii în premieră despre substanța ingerată, fără voia ei, de către Simona. Medicul susține că tot ce s-a întâmplat a fost un simplu accident, căci Halep verifica mereu pe lista anti-doping ce medicamente are voie sau nu să ia, în cazul unei probleme.

Specialista consideră că Simona s-a lăsat pe mâna echipei ei, care ar fi comis o neglijență privind acel supliment care conținea roxadustat, substanța interzisă în tenis.

„La modul foarte corect, ingerarea a fost un simplu accident. Simona sigur a fost convinsă că acest supliment a fost testat, sunt convinsă că avea informații că utilizau și alți jucători de la academie, dar ce a urmat ulterior mie mi se pare o țesătură proastă care ei i-a creat o stare grea pentru că a apărut neîncrederea. Simona dintr-o persoană tonică, cu încredere absolută, întotdeauna verificam pe lista anti-doping ce are voie sau nu să ia ca medicament. S-a lăsat cu încredere totală pe mâna lor, nu aș crede că a fost ceva voit, ci o neglijență, ei au inițiat acest supliment, nu știu cât au verificat. Ele trebuie verificate, parte cu parte. Dar ceea ce s-a creat ulterior, toată această poveste oribilă, toată această discuție, neprietenoasă…”, a spus medicul Simonei Halep, la Antena 3 .

Medicul spune că Simona nu ar fi fost singura care ar fi luat suplimentul respectiv, fiind un produs folosit în interiorul academiei din care făcea și ea parte. Dr. Safta crede că substanța interzisă este în interiorul acelui supliment.

Cât despre pașaportul biologic, în care au fost sesizate neregulile, medicul este de părere că este o „găselniță odioasă”. Medicul susține că cei de la ITIA au observat anumite „nereguli”, în opinia lor, și au luat măsuri care au dus la un întreg scandal în tenis și la o adevărată nedreptate pentru campioana noastră.

„Sunt pe lângă Simona de 10 ani, habar nu am avut de acest pașaport biologic. Nimeni nu știa. Am întrebat tenismeni cu ștate vechi, dacă știau de acest pașaport, înțeleg că el exista de prin 2013, Simona a fost testată riguros, i se luau probe, în pașaportul biologic erau trecute doar cele de sânge. Uitându-mă la acest pașaport, la toate probele, din 2013 până în 2023, toate valorile erau normale. Nu era nimic care să sară, nici sub linie, nici peste linie. Atunci ce s-a gandit ITIA, apoi laboratoarele acestea, că Simona a întrebuințat și alte metode neortodoxate prin care și-a crescut hemoglobina.(…)”, a conchis specialista.