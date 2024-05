Elena Merișoreanu șochează în ziua de Paște. Îndrăgita artistă a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că-i este milă de Vlad Pascu, tânărul drogat care a omorât o studentă și un student, pe litoral, pe care-l consideră o victimă a părinților și a polițiștilor. Aceasta este totodată îngrijorată de viitorul copiilor de astăzi, racolați din școli și șantajați apoi să consume droguri și ne mărturisește motivul pentru care nu împarte pachete anumitor cerșetori.

În timp ce criminalul drogat al tinerilor de pe litoral este blamat de toată lumea, Elena Merișoreanu consideră că Vlad Pascu este doar o victimă a societății.

Artista a plâns din cauza situației în care a ajuns acest tânăr de bani gata, lăsat liber să ucidă, într-un moment în care nu mai știa ce face, potrivit mărturisirilor făcute de aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO:

„Sunt îngrozită de ce se întâmplă. Îmi povestea un taximetrist cum copiii tineri sunt drogați. Îi păzesc dimineața, la școli și îi racolează pe cei care vin cu mașini de lux. Ce tactică pot avea! Le dau gratis și apoi îi șantajează.

Și acel copil, Vlad Pascu, e o victimă. De vină sunt polițiștii că l-au lăsat să plece, drogat și beat. Eu nu-l învinovățesc pe el, pentru că nu știa ce face. Amărâtul de el. Copii bătuți de soartă. Există clinici particulare, iar la miliardele lor, părinții aveau datoria să-l ducă acolo, nu să-i dea o asemenea mașină. Am plâns pentru el, e o victimă a părinților și a poliției”.

Agasată de cerșetori, în biserică

Altfel, cunoscută pentru dărnicia sa, artista ne-a mai spus că împarte pachete în fiecare an oamenilor nevoiași, dar nu și anumitor cerșetori, care pur și simplu au agasat oamenii chiar și cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale.

„Am petrecut la vila din Snagov a fetei. Atâta am umblat să găsesc un om, să-l plătesc, să ne facă grădina. Dar nu le mai place munca. În schimb, cerșetorii umblau prin biserică, pe la toată lumea, până i-a dat preotul afară. Nu zic că au, dar nu le place să muncească. Când îi văd și că nu se spală, nu le dau. Și la noi în zonă e plin de cerșetori, care au berea lângă ei.

Împart pachete, nu există an să nu fac asta. Nu mai am părinți, am nepoate și surori decedate. Dar cerșetorilor de acest gen nu le dau”, a completat artista.

Preferă să gătească, nu să cumpere

Elena Merișoreanu se numări printre vedetele care obișnuiesc să petreacă timp în bucătărie, în loc să apeleze la cumpărăturile online.

„Am făcut de toate, pască, cozonac, drob..Iar dacă nu miroase a sarmale, parcă nu e sărbătoare. Din păcate, în ziua de azi nu prea se mai mănâncă sănătos, ca-n vremurile noastre. Nici măcar roșiile nu mai sunt ce erau. M-am dus special spre Târgoviște, să cumpăr legume de la țărani, dar am fost surprinsă să constat că și roșiile lor erau la fel de tari și fără zeamă”, ne-a mai spus aceasta.

