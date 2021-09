Medvedev, primul reprezentat al NextGEN câștigător de Grand Slam! AICI, declarațiile sale dup victoria cu Djokovic!

Novak Djokovic a fost învins de rusul Daniil Medvedev în finala Grand Slam-ului de la US Open. Sportivul din Rusia a reușit să se impună în minimum de seturi. Toate actele s-au încheiat cu același scor pentru Daniil, 6-4.

Daniil Medvedev l-a depășit pe Djokovic la US Open

În urma victoriei înregistrate de Daniil Medvedev (6-4, 6-4, 6-4), acesta a reușit să îl oprească pe Novak Djokovic din două obiective principale: cel de a reuși Marele Slam (câstigarea tururor titlulurilor de Grand Slam în același an) – performanță neizbutită de nimeni de la Road Laver până in prezent și cel de a-l opri pe Nole din drumul său către deținerea recordului de cele mai multe turnee de Grand Slam în istorie – la momentul actual, sârbul are 20 trofee câștigate – exact cât au Rafael Nadal și Roger Federer.

După finală, Daniil Medvedev a declarat următoarele:

“În primul rând, vreau să vă spun vouă, fanilor, şi lui Novak, că îmi pare rău. Ştim cu toţii ce era în joc pentru el astăzi. Nu am spus asta nimănui, o voi spune acum. Pentru mine, tu eşti cel mai mare tenismen al tuturor timpurilor. Sunt foarte fericit, este primul meu trofeu de Grand Slam. Înseamnă mult pentru mine.”