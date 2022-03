Megayacht-ul de 578 de milioane de dolari deținut de oligarhul rus Andrey Melnichenko a fost confiscat de Italia

Șeherezada este numele superyacht-ului care a fost confiscat ieri de către autoritățile din Italia. Autoritățile americane au fost cele care au lansat o anchetă pentru a descoperi cine este, de fapt, proprietarul superyacht-ului, care este asociat și cu Vladimir Putin.

Superyacht-ul deținut de Andrey Melnichenko, în valoare de 700 de milioane de dolari, ancorat într-un port din Italia, a fost sechestrat vineri de către poliția peninsulară în urma sancțiunilor impuse de țările vestice pentru războiul declanșat de Rusia în Ucraina.

Șeherazada ar fi fost folosită de către Vladimir Putin

Serviciile de informații din statele Unite nu au tras încă o concluzie în ceea ce privește deținătorul real al superyacht-ului care poartă numele Șeherezada, dar autoritățile americane susțin că au indicații conform cărora Vladimir Putin are legătură cu vasul, conform The New York Times.

Informația vine după ce publicația americană a dezvăluit inițial că poliția italiană anchetează un fost membru al echipajului ambarcațiunii a spus că yacht-ul a fost folosit de Vladimir Putin, chiar dacă căpitanul vasului neagă oficial acest lucru.

Putin ar putea deține controlul asupra Șeherazadei

Nu este exclus ca Putin să dețină controlul asupra superyacht-ului prin mai multe companii rusești. În timpul pandemiei, Putin a petrecut foarte mult timp în orașul rusesc Sochi, aflat pe coasta Mării Negre, iar Șeherezada a făcut mai multe deplasări către Sochi în lunile de vară din anii 2020 și 2021.

În altă ordine de idei, în anunțarea deciziei sale, Consiliul Uniunii Europene a spus că Melnichenko, cel care deține yacht-ul, ”face parte din cel mai influent cerc de oameni de afaceri ruși cu legături strânse cu guvernul rus”. De asemenea, Consiliul a mai spus că se află într-un grup de 37 de oameni de afaceri care s-au întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin și alți oficiali pe 24 februarie pentru a discuta despre impactul potențialelor sancțiuni.

”Faptul că a fost invitat să participe la această întâlnire arată că este membru al celui mai apropiat cerc al lui Vladimir Putin și că sprijină sau implementează acțiuni sau politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și ca stabilitate și securitate în Ucraina”, a spus UE, adăugând că arată, de asemenea, că ”oferă o sursă substanțială de venituri guvernului Rusiei”.

Superyacht-ul a fost construit în Germania și se află în uz din luna anului 2020. Site-ul SuperYachtFan estimează că acesta valorează aproximativ 700 de milioane de dolari și cuprinde o sală de fitness, după heliporturi și instalații sanitare placate cu aur.

