Meghan Markle, acuzată că îl manipulează pe Prințul Harry „Se află într-o relație abuzivă”

Meghan Markle este acuzată de o jurnalistă că își manipulează soțul. După interviul acordat de Prințul Harry lui Oprah, dezvăluindu-și trecutul plin de probleme, oamenii încep să o judece pe soția acestuia.

Meghan Markle a acuzată de jurnalista Candace Owens, prin intermediul rețelelor de socializare, că își manipulează soțul. Owens le cere cititorilor să nu mai dea atenție cuplului britanic.

„Nu vă pot spune cât este de clar că Prințul Harry se află într-o relație abuzivă din punct de vedere emoțional. Meghan are grijă ca Harry să creadă că ea este o reîncarnare a mamei lui (n.r. – Prințesa Diana) și că, de data aceasta, el o va putea salva. E foarte dificil de urmărit. Încetați, vă rog, să-l mai puneți în lumina reflectoarelor”, este mesajul jurnalistei, postat pe pagina sa de Twitter.

Candace Owens a mai spus, într-o altă postare, că în cuplul britanic se văd semne clare de abuz emotional și că Ducele de Sussex trebuie salvat de Markle. În plus, Owens insistă ca Oprah să nu mai facă interviuri cu cei doi.

„El e complet izolat de famile și de țara natală și crede că așa trebuie să fie pentru a-și salva mama de la moarte din nou. Acestea sunt semne clasice de abuz emotional și de *nevroza de transfer. Oprah trebuie să înceteze acum (n.r. – cu interviurile). Harry trebuie salvat de Meghan”, a adăugat Owens.

Prințul Harry și-a acuzat tatăl că l-a crescut eronat

De curând, Ducele de Sussex și-a acuzat tatăl, pe Prințul Charles, că l-a crescut în mod eronat. Prințul Harry a asemănat copilăria și adolescența în familia regală cu viața unui „animal într-o cușcă la grădina zoologică”.

„Nu vreau să dau vina pe nimeni. Nu cred că ar trebui să arătăm cu degetul sau să învinuim, dar atunci când vine vorba de creșterea unui copil, dacă eu am suferit o formă de durere și suferință pentru că și ea a fost suferită de tatăl meu sau de părinții mei, atunci eu voi rupe acest ciclu, nu îl voi mai transmite generației următoare. Este vorba de multă durere și suferință genetică – ele se transmit, așa că părinții ar trebui să se gândească. Am văzut ce este în spatele cortinei (n.r. – referitor la viața pe care a avut-o la casa regală), știu care este modelul, știu cum funcționează operațiunea și nu vreau să fac parte din ea. E o combinație între The Truman Show și a fi un animal în cușcă la Zoo”, spunea, la momentul respectiv, prințul Harry.

Sursă Foto: Getty Images