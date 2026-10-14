Mercur retrograd răscolește trecutul amoros! Zodiile care ar putea primi mesaje de la foștii parteneri

Mercur retrograd răscolește trecutul amoros! Zodiile care ar putea primi mesaje de la foștii parteneri
Sursă foto: colaj Pixabay
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Ultima retrogradare a lui Mercur din 2026 se apropie, iar perioada cuprinsă între 24 octombrie și 13 noiembrie este asociată, în astrologie, cu revenirea unor persoane din trecut, reluarea unor conversații neterminate și reevaluarea relațiilor sentimentale. Tranzitul se desfășoară în întregime în zodia Scorpionului, un semn legat de intensitatea emoțională, secrete, încredere și atașamente puternice. Pentru unii nativi, această etapă ar putea deveni un prilej de a lămuri situații rămase în suspensie, în timp ce alții ar putea simți nevoia să închidă definitiv un capitol amoros.

În ultimele zile ale lunii octombrie, atenția se îndreaptă către legăturile care nu au fost pe deplin încheiate. O relație despre care cineva credea că aparține trecutului ar putea reveni în discuție, fie printr-un mesaj neașteptat, fie printr-o întâlnire întâmplătoare sau prin intermediul unor cunoștințe comune. În interpretările astrologice, astfel de momente sunt privite ca oportunități de a analiza sentimentele rămase, motivele unei despărțiri și posibilitatea unei reconcilieri.

Totuși, reapariția unei persoane din trecut nu trebuie confundată automat cu o promisiune de împăcare. Uneori, o conversație poate aduce răspunsuri la întrebări care au rămas fără explicații, iar alteori poate confirma faptul că separarea a fost decizia potrivită. Contextul emoțional și disponibilitatea ambilor parteneri de a discuta sincer contează mai mult decât simplul fapt că legătura este reluată.

De ce este Mercur retrograd asociat cu revenirea foștilor parteneri

În astrologie, Mercur guvernează comunicarea, gândirea, informațiile și modul în care oamenii își transmit ideile. Perioadele sale de retrogradare sunt interpretate simbolic drept momente potrivite pentru revizuirea unor decizii, reluarea discuțiilor amânate și clarificarea neînțelegerilor. Atunci când acest tranzit are loc în Scorpion, interpretările astrologice pun un accent deosebit pe emoțiile profunde, lucrurile nespuse și relațiile în care încrederea a fost pusă la încercare.

În 2026, Mercur își începe mișcarea aparent retrogradă pe 24 octombrie și revine la mersul direct pe 13 noiembrie. Înaintea acestui interval, planeta intră în perioada de umbră premergătoare, începând cu 4 octombrie, potrivit calendarului astrologic prezentat. Ulterior, intervalul de umbră postretrogradă se încheie pe 30 noiembrie.

Aceste etape sunt folosite de astrologi pentru a explica de ce anumite subiecte ar putea reveni în atenție de mai multe ori. O discuție începută la începutul lunii octombrie poate fi reluată spre finalul lunii, iar o decizie sentimentală poate fi reconsiderată după ce emoțiile inițiale se mai liniștesc.

Un element suplimentar al acestei perioade este retrogradarea lui Venus, începută pe 3 octombrie și încheiată în jurul datei de 13 noiembrie, conform calendarului astrologic menționat. Venus este asociată cu iubirea, atracția, valorile personale și relațiile de cuplu. Suprapunerea celor două retrogradări este interpretată simbolic ca un context în care oamenii își pot analiza mai atent alegerile sentimentale și ceea ce își doresc de la un partener.

Ce ar trebui să aibă în vedere fiecare zodie

Interpretările astrologice pentru această perioadă pun accentul pe răbdare și pe necesitatea de a nu lua decizii importante exclusiv sub influența emoțiilor de moment. Un mesaj primit de la un fost partener poate trezi amintiri, speranțe sau îndoieli, însă este important ca fiecare persoană să analizeze motivele pentru care relația s-a încheiat și dacă problemele de atunci au fost cu adevărat rezolvate.

Berbecii ar putea fi încurajați să își analizeze atașamentele și să evite reacțiile impulsive. Taurii pot reflecta asupra încrederii și stabilității în cuplu, în timp ce Gemenii își pot îndrepta atenția către conversațiile care au rămas fără un răspuns clar.

Pentru Raci, perioada poate reprezenta simbolic un moment de reevaluare a sentimentelor și a nevoilor emoționale. Leii ar putea analiza mai atent echilibrul dintre orgoliu și vulnerabilitate, iar Fecioarele pot simți nevoia să pună ordine în situațiile personale care au rămas neclarificate.

Balanțele pot reconsidera compromisurile făcute în relațiile anterioare, în timp ce Scorpionii, pentru care se desfășoară acest tranzit, pot acorda o atenție sporită sincerității și lucrurilor pe care le-au ținut ascunse. Săgetătorii ar putea privi această etapă ca pe o oportunitate de introspecție, iar Capricornii pot reevalua relațiile de prietenie și legăturile care au influențat viața sentimentală.

Vărsătorii pot reflecta asupra echilibrului dintre viața personală și responsabilități, în timp ce Peștii ar putea simți nevoia să își clarifice așteptările în iubire și să privească mai realist promisiunile făcute în trecut.

Aceste interpretări nu înseamnă că anumite zodii vor primi cu certitudine mesaje de la foștii parteneri. Astrologia nu poate prezice cu exactitate comportamentul unei persoane și nici nu există dovezi științifice că retrogradarea lui Mercur provoacă revenirea foștilor iubiți sau dificultăți în comunicare.

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