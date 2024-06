Mesaj emoționant lăsat de Daliana Răducan după ce și-a unit destinele cu Răzvan Simion. Prezentatorul de la Neazta s-a căsătorit în mare secret

Daliana și Răzvan Simion sunt în culmea fericirii! Au oficializat căsătoria și, începând cu ora 19, va avea loc o petrecere grandioasă, unde invitații au fost selecționați cu grijă. Printre cei prezenți vor fi, desigur, rudele și cei mai apropiați prieteni, care vor avea privilegiul să sărbătorească alături de ei acest moment special.

Citește și: S-AU CĂSĂTORIT! ÎNTR-O DISCREȚIE TOTALĂ, RĂZVAN SIMION ȘI IUBITA LUI, DALIANA, AU FĂCUT PASUL CEL MARE

Mesajul emoționant transmis de Daliana Răducan după ce s-a căsătorit cu Răzvan Simion

La scurt timp după ce și-au unit destinele, Daliana, ex Răducan, a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Iată ce i-a transmis soțului ei în cea mai importantă zi din viața lor!

„A durat mult pana mi-am gasit camaradul de viata potrivit. Ne-am asteptat reciproc, si eu pe el, si el pe mine. Ne-am asteptat pregatindu-ne unul pentru celalalt. Ani de zile, experiente traite separat pentru a ne aduce impreuna. Nu m-a intrebat, nu am raspuns, DA-ul s-a nascut din noi, in clipa in care privirile ni s-au intalnit si sufletele s-au imbratisat. Astazi am rostit DA-ul nostru. Decretul nostru de iubire si de camaraderie s-a oficializat astazi, 8 iunie, in prezenta familiilor noastre dragi.

Va invitam sa ne bucuram impreuna, fiindu-ne alaturi, pe paginile noastre de socializare.

Pregatim, cu gandul la voi, cele mai frumoase momente de la nunta noastra. ♥️”, a fost mesajul postat în urmă cu puțin timp de Daliana, pe pagina sa de Instagram.

De asemenea, cuvintele frumoase au fost însoțite de mai multe poze făcute în ziua lor cea mare.

Daliana Răducan și Răzvan Simion formează un cuplu de 3 ani