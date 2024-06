S-au căsătorit! Într-o discreție totală, Răzvan Simion și iubita lui, Daliana, au făcut pasul cel mare

Răzvan Simion și Daliana s-au logodit în urmă cu un an și, tot atunci, au anunțat când au pregătiti nunta: în vara anului viitor! Fără a specifica vreo dată. Cei doi au mers pe o discreție totală, doar prietenii buni, care au fost, de altfel, invitați au știut când va avea loc marele eveniment! Și… Sâmbătă, 8 iunie, prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani și iubita lui o ”pun” de nuntă! CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate!

Daliana și Răzvan Simion sunt în al nouălea cer! S-au căsătorit, iar de la ora 19 va avea loc și mega-petrecerea, unde invitații au fost aleși cu mare grijă. Rudele, firește, și cei mai apropiați prieteni ai lor vor avea onoarea de a închina un pahar în cinstea lor.

Daliana, detalii despre nuntă: ”Am dat drumul la rochia de mireasă!”

Daliana spunea, de curând, că se apropie marele eveniment. „Cred că am îndeplinit cumva criteriile până acum. Noi suntem logodiți de aproape un an și urmează să ne căsătorim vara aceasta. Cred că el și-a dorit un companion de viață pe care să simtă că se poate baza, cu care să simtă că se poate dezvolta, cu care știe că poate să își clădească o viață frumoasă. Am început, am dat drumul la rochia de mireasă, am trimis invitațiile”, a declarat Daliana Răducan în cadrul podcastului Conversații Liminale.

I s-a dat lumea peste cap când l-a cunoscut pe Răzvan Simion

Tot ea a povestit cum l-a întâlnit pe Răzvan și cât de greu i-a fost pentru o perioadă, el fiind persoană publică. „Cea mai grea a fost tranziția de la persoană necunoscută la persoană publică, momentul în care m-am cuplat cu Răzvan, care este persoană publică. A fost cea mai grea tranziție pentru mine. La începutul relației, oamenii erau extrem de curioși.

Oriunde intram cu Răzvan, oamenii se uitau insistent la noi. Îmi aduc aminte că atunci când ne-am mutat împreună, am ieșit pe terasa blocului unde locuiam împreună și ne-am trezit efectiv cu paparazzii la geam.

Relația cu Răzvan este unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-a mai întâmplat, dar a trebuit să fac față la foarte multe situații cu care m-am obișnuit astăzi. Am evoluat foarte mult împreună”, a mai spus Daliana Răducan.

Daliana Răducan și Răzvan Simion sunt împreună de aproximativ trei ani, relația înfiripându-se la scurt timp după ce prezentatorul de la Antena 1 se despărțea de Lidia Buble.

Răzvan Simion a cerut-o de soție la trecerea dintre ani, 2022-2023, când i-a pus Dalianei pe deget un superb inel de logodnă.

