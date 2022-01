Răzvan Simion și Daliana Răducan se comportă ca o adevărată familie „Matinalul” de la Antena 1 a „tras” lozul câștigător!

Răzvan Simion pare să fi tras „lozul” cel mare de când e implicat într-o relație cu Daliana Răducan! Prezentatorul TV și designer-ul se iubesc și nu se mai feresc! În plus, iubita „matinalului” de la Antena 1 pare să se fi integrat perfect în familia acestuia. Le poartă iubire și grijă copiilor prezentatorului, iar imaginile surprinse de paparazzi CANCAN.RO stau mărturie!

Cuplul format din Răzvan Simion și Daliana Răducan pare să fie din ce în ce mai solid. Sentimentele pe care le au unul față de celălalt, dar și grija pe care actuala iubită a prezentatorului de la Antena 1 le-o poartă copiilor acestora, par a fi doar câteva dintre elemente „cheie” ale relației lor. Imaginile surprinse de paparazzi CANCAN.RO stau mărturie!

Daliana Răducan pare să se fi integrat perfect în familia pe care Răzvan Simion o are! Bruneta are o relație bună cu fiica și băiatul prezentatorului TV. Cei doi au fost văzuți în timp ce ieșeau din incinta unui restaurant, unde, cel mai probabil, au servit prânzul. Nu singuri, ci alături de fiul acestuia! Micuțul părea să se simtă în largul lui în compania Dalianei, semn că bruneta a devenit o prezență constantă în viața lui.

După despărțirea de Lidia Buble, Răzvan Simion și-a găsit liniștea în brațele Dalianei Răducan. Daliana este arhitect de design interior! Aceasta a făcut parte din echipa ”Visuri la Cheie”, de la Pro TV, dar, de câțiva ani, lucrează pe cont propriu, având un birou pe Strada Paris din București. Cei doi visează acum la o casă a lor, dar și la copii.

”Pe plan sentimental, urmează să cresc. Cresc împreună cu iubita mea și ne ținem unul pe altul. Ne ținem foarte bine, într-o complementaritate pe care cumva am căutat-o și am găsit-o. Evoluăm și așa, poate o casă mai mare, poate copii mai mulți, poate vacanțe. Perioada asta a curățat tot ce prinzi pe lângă tine, multele energii, eu le zic zoaie. M-au oprit cumva din creștere”, a declarat Răzvan Simion în podcastul lui Damian Drăghici.

Răzvan Simion a mărturisit că a avut multe de învățat din relația cu Lidia Buble și nu regretă absolut nimic: ”Eu sunt recunoscător până la Dumnezeu tuturor femeilor care au trecut prin viața mea, de la care am avut lucruri de învățat, am înțeles că etapa trebuia să existe, lovitura de pragul de sus sau treptele au fost acolo legate cumva de energia feminină echilibrată în fiecare dintre noi.

Am înțeles și dezechilibrele pe care le-am avut și pe care le-am produs. (…) Eu am dreptul să fiu fericit. Am iertat, m-am iertat și pe mine și mă simt mai bine”, a mai mărturisit Răzvan Simion.