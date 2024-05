Mesaj neașteptat trimis de Florin Dumitrescu chiar înainte de a începe filmările la MasterChef: „Din nefericire”

Florin Dumitrescu a dezvăluit o veste surprinzătoare înaintea începerii filmărilor pentru MasterChef. Iată ce a mărturisit juratul de la Pro TV!

Florin Dumitrescu a făcut un anunț neașteptat înaintea începerii filmărilor pentru MasterChef. Celebrul bucătar a dezvăluit care este provocarea cu care se confruntă în prezent, la un an de la momentul în care a anunțat că pleacă de la Antena 1.

Citește și: REACȚIA PRO TV, DUPĂ CE ANTENA 1 A DAT POSTUL ÎN JUDECATĂ LA PACHET CU CHEFII SCĂRLĂTESCU ȘI DUMITRESCU

Florin Dumitrescu a făcut o dezvăluire surprinzătoare înaintea începerii filmărilor pentru MasterChef. Ce a mărturisit juratul de la Pro TV cu puțin timp înainte de revenirea sa pe micile ecrane. Cunoscutul chef a adus în lumină o mărturie neașteptată.

În ultima vreme, vedeta a adoptat o atitudine mai relaxată, mai ales în ceea ce privește alimentația. A savurat tot ce i-a poftit inima, ceea ce a dus la câteva kilograme în plus. Din păcate, există șanse ca garderoba sa să nu mai fie suficientă. Este posibil să creeze o provocare pentru bucătarul de la show-ul culinar unde urmează să apară în curând. Celebrul bucătar de la MasterChef recunoaște că este un iubitor al preparatelor delicioase și că este tentat de o varietate largă de mâncăruri.

„S-a mâncat bine și luna asta. Din nefericire, nu am început regimul și pe când vom începe filmările voi da bătăi de cap stilistei. Deja am depășit un an de la ultima zi de filmare și încă sunt în pauză.

Problema este că nu se închide sacoul dacă nu mă potolesc cu mâncarea. Cât am scris treaba asta mi s-a făcut foame și abia aștept cina să mănânc niște paste”, a scris Florin Dumitrescu în mediul online.