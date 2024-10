Elegantă, frumoasă și distinsă, cu ochi albaștri superbi şi vocea inconfundabilă, Delia Budeanu a captat atenția telespectatorilor vreme de trei decenii. Sâmbătă, 19 octombrie, cea care va rămâne în memoria colectivă ca fiind una dintre cele mai reprezentative personalități ale televiziunii din România s-a stins din viaţă la vârsta de 78 de ani, înconjurată de întreaga sa familie. Oameni de cultură, oameni politici, foști colegi și prieteni din lumea media şi-au exprimat regretul pierderii îndrăgitei şi iubitei Delia Budeanu.

Aproape trei decenii, Delia Budeanu a fost prezența solară de pe micile ecrane, fiind arhicunoscută pentru zâmbetul cu care își întâmpina telespectatorii la știrile postului național de televiziune. După decesul soțului său, Radu Budeanu, reputat jurnalist de politică externă, niponolog și iranolog, Delia Budeanu s-a retras zece ani din viața publică.

În anul 2008, domnia sa a publicat volumul „Live”, despre parcursul său ca prezentatoare de televiziune, într-o perioadă extrem de sumbră. Între anii 2008 și 2012, a realizat emisiuni culturale la Antena 2 („Oamenii timpului nostru“) și la Money Channel („Întâlnirile Deliei Budeanu“). În vara acestui an, doamna Delia Budeanu a publicat la Editura Curtea Veche, cea de-a doua carte a sa, „Jurnal. Rațiune și sensibilitate”.

A căzut o Stea şi un suflet minunat s-a ridicat la Ceruri

Vestea că cea care a fost, este și va fi doamna Delia Budeanu s-a stins din viaţă, a lăsat în urmă tristețe, suferință, o familie îndurerată și un colectiv înlăcrimat. Cei care au avut bucuria și privilegiul să o cunoască și să-i fie alături au transmis mesaje de condoleanțe.

Jurnalistul Adrian Artene, director editorial Gândul, a publicat un mesaj-omagiu după dispariția Deliei Budeanu, despre care susține că este un om-iconic, trăitor peste spațiu și timp.

„Există oameni care ne învață cum să nemurim frumos! Ne învață cum să ne aflăm nesfârșirea. Sunt oamenii iconici din existența cărora izvorăsc nemargini. Și care, prin esența lor, sunt trăitori peste spațiul definit și timpul măsurabil. O asemenea persoană este și doamna Delia Budeanu.

Este și nu a fost! Fiindcă luminile calde din constituția ei nu se pot stinge. Nici moartea nu le poate acoperi de vreo penumbră rece. Asemenea oameni traversează muriri. Traversează sfârșituri! Dumnezeu s-o țină în luminile Lui eterne!”

Jurnalista Letiția Zaharia: „Un om complet care astăzi ne-a părăsit”

„Delia Budeanu este, în afară de prezența TV venită din vremea aceea în care calitățile care contau erau inteligența, bunul simț, seriozitatea, nicidecum scandalurile și cancanurile cum se întâmplă în ziua de astăzi, Delia Budeanu a fost un om implicat în multe activități extra, a sprijinit promovarea culturii românești.

A sprijinit proiecte culturale, a fost susținător activ al cauzelor sociale și umanitare, a susținut proiecte de caritate și puțini știu că ea a primit titlul de „Ambasador al Bunăvoinței” acordat de Organizația Națiunilor Unite. Un om complet care astăzi ne-a părăsit, a fost înconjurată de familie până în utlima clipă și ne lasă în urmă doar amintiri frumoase”, a povestit prezentatoarea Letiția Zaharia, pentru România TV.

Romica Jurca: „Era de un rafinament deosebit”

Romica Jurca, cea mai cunoscută prezentatoare de meteo din România, a vorbit despre frumusețea și rafinamentul Deliei Budeanu, cu care s-a întâlnit, de câteva ori, chiar pe pasarela Televiziunii Române.

„Dumnezeu să o odihnească în pace. Nu pot să spun că am cunoscut-o foarte bine, dar am văzut o femeie foarte frumoasă, foarte elegantă, foarte elegantă ca înfățișare, dar e o eleganță deosebită și în comportament.

Era de un rafinament deosebit. E adevărat că noi ne-am întâlnit destul de puțin pentru că eu ajungeam la meteo cu puțin timp înainte să înceapă telejurnalul, să mă machiez, să mă pregătesc cu acele hărți cu magneți pe tăblița pe care o aveam noi.

Eu mergeam în studioul de știri, Delia Budeanu era în studioul crainicelor. Țin minte că ne-am întâlnit de vreo două-trei ori, chiar pe pasarela televiziunii, nici eu nu mă grăbeam, nici Delia nu se grăbea”, a mărturisit Romica Jurca, la România TV.

Dan Negru: „Era deja o legendă a televiziunii și avea pacea interioară din care-i strălucea eleganța”

Omul de televiziune, Dan Negru, a postat un mesaj impresionant, după trecerea în neființă a doamnei Delia Budeanu.

“Când vor trece anii peste tine o să-ți găsești liniștea. Atunci o sa-ți găsești și eleganța” mi-a spus demult Delia Budeanu. Eram în biroul lui Titus Munteanu care are directorul TVR pe atunci și mă pregăteam să prezint Festivalul Mamaia. Cătălin Botezatu îmi pregătea câteva ținute pe care urma să le îmbrac pe scenă și Delia Budeanu ne privea dintr-un colț al biroului.

Era deja o legendă a televiziunii și avea pacea interioară din care-i strălucea eleganța. Au trecut anii… Am ajuns la 53 și încep să-mi găsesc liniștea. “Atunci o să-ți găști și eleganța”. Îi țin minte vorbele. A murit Delia Budeanu, una din primele crainice ale televiziunii române. Liniștea pe care și-a găsit-o demult…”

Radu Tudor: „Ne intersectam pe culoarele TVR și mă emoționam în prezența ei”

Jurnalistul Radu Tudor a dezvăluit cât de mult l-a inspirat Delia Budeanu.

„Prima oară când am auzit numele #Budeanu a fost în copilărie. Am aflat din familie că doamna drăguță de la televizor făcuse școala în Drobeta Turnu Severin, unde erau bunicii mei și îmi petreceam o parte din vacanțe. Viața a făcut ca acel chip atât de cunoscut de milioane de români, un brand național de eleganță și rafinament, să-l întâlnesc la începuturile anilor 2000, când am debutat în televiziune.

Ne intersectam pe culoarele TVR și mă emoționam în prezența ei. Prin 2002 m-a oprit și m-a încurajat, spunându-mi că am vocație pentru tv. A contat foarte mult pentru mine acea încurajare, din partea unei din cele mai mari vedete naționale tv.

În presa scrisă am fost la un moment dat coleg – în anii ’90 – și cu soțul ei, un consacrat jurnalist de politică externă, Radu Budeanu. După atâția ani de televiziune, numele Budeanu îmi aduce mereu aminte de un reper al bunului simț, eleganței, profesionalismului, armoniei, zâmbetului, exprimării civilizate și impunerii respectului. Budeanu. Delia Budeanu. Dumnezeu să o odihnească!”, este mesajul postat de Radu Tudor.

Actrița Oana Pellea: „Ne-a părăsit o Doamnă!”

Actrița Oana Pellea a reacționat pe facebook, după anunțul veștii trecerii în neființă a uneia dintre cea mai cunoscute crainice din istoria Televiziunii Române de dinainte de ’90.

„Ne-a părăsit o Doamnă! DELIA BUDEANU (28 Mai 1949 – 19 Octombrie 2024) Domnul s-o aibă în paza Sa!”

Fuego: „Un simbol al românilor, o voce, o imagine, un spirit!”

Paul Surugiu, Fuego, a postat un mesaj înălțător despre Delia Budeanu, despre care spune că l-a frapat prin frumusețea și echilibrul său, atunci când a cunoscut-o.

„Asta a fost și va rămâne doamna Delia Budeanu, de-o eleganță covârșitoare! Am avut onoarea să o cunosc și am rămas frapat de frumusețea și echilibrul său! A fost o lumină într-o perioadă complicată și parcă totul capătă altă formă prin glasul și chipul său! Regret această pierdere și îmi dau seama că am avut figuri emblematice.

Am crescut cu ea și parcă amintirile din copilărie se regăsesc în vocea și în figura ei! Toate acestea erau dublate de blândețe, de inteligență și de un spirit înalt! Sunt mândru cumva ca pășesc pe holuri televiziunii în care Delia Budeanu a scris istorie! O filă pleacă zilele astea, dar se rescrie permanent, pentru totdeauna! Rămas bun, Delia Budeanu!”, a scris Paul Surugiu.

Premierul Marcel Ciolacu, mesaj la moartea Deliei Budeanu

Premierul Marcel Ciolacu a reacționat și el pe Facebook, mărturisind că Delia Budeanu a fost un reper de profesionalism și eleganță în televiziune.

„Dar dincolo de micile ecrane, doamna Delia Budeanu s-a remarcat ca un veritabil ambasador al culturii, dar și un susținator fervent al cauzelor sociale și umanitare. Dumnezeu să o odihnească în pace”, este mesajul președintelui PSD.

Cozmin Gușă: „Drum lin spre ceruri, Doamnă”

Cozmin Gușă a postat cuvinte minunate despre Delia Budeanu, recunoscând că îi va lipsi mult, puncând că a fost nu doar o jurnalistă de mare calitate, ci și un om minunat.

„Delia Budeanu. Un om minunat, o doamnă de o distincție rară, mamă și bunică deosebit de dedicată, jurnalistă de mare calitate. Drum lin spre ceruri Doamnă, mie îmi veți lipsi nespus! Cozmin Gușă.”

Gabriela Firea: „S-a stins din viață un model pentru generația mea de jurnaliști și oameni de televiziune”

Gabriela Firea a mărturisit că a avut onoarea să-i fie colegă, mai bine de șapte ani, în Televiziunea Română doamnei Delia Budeanu, despre care susține că era de o inteligență și eleganță aparte.

„Nu oricine ajungea pe micul ecran înainte de Revoluție. A fost printre primele femei crainic de televiziune din țara noastră și, timp de peste 20 de ani, s-a aflat la pupitrul Televiziunii Publice.

În ultimii ani, a fost o prezență discretă și nu a mai apărut atât de des în lumina reflectoarelor. Dumnezeu să o odihnească în pace! Condoleanțe și putere familiei!”, este mesajul postat de Gabriela Firea.

Amintiri despre Delia Budeanu: „Nu-mi puteam lua ochii de la ea”

Foști și actuați colegi din TVR au reacționat la trecerea în neviință a celei care a fost un reper de profesionalism și dăruire în Televiziunea Română.

„Din păcate, avem o veste tare tristă. A murit Delia Budeanu, una dintre cele mai cunoscute și frumoase crainice din istoria Televiziunii Române. A debutat la TVR în 1970, pe programul 2, unde prezenta emisiuni ce includeau concerte simfonice. Dumnezeu s-o odihnească-n pace!”, a scris Arhiva TVR, pe Facebook.

„Un om frumos și extrem de talentat! Când am văzut-o prima oară pe Delia Budeanu nu-mi puteam lua ochii de la ea. Acum 30 de ani, cand am intrat in TVR, am găsit coloși de o generozitate cum azi nu mai intalnesti. Mulți nu mai sunt fizic pe Pământ, dar trăiesc în amintirile mele, așa cum va trăi și Delia Budeanu”, a scris Ioana Dumitrescu, senior editor în TVR.

Rareş Bogdan: „Delicatețea ei, zâmbetul unic și vocea caldă au însoțit românii”

„Delia Budeanu a plecat la Domnul. A fost una dintre cele mai iubite crainice a Televiziunii Române de dinainte de 1989, un om implicat, după revoluție, în proiecte de caritate, promovarea culturii românești și căutarea de repere pentru generațiile tinere. N-a avut o viață ușoară în vremea dictaturii, fiindu-i mereu frică, din cauza tulburătoarei sale frumuseți, să nu devină o țintă pentru Elena Ceaușescu. Delicatețea ei, zâmbetul unic și vocea caldă au însoțit românii începând din anii ’’70, transmițându-le, fără cuvinte, speranță, într-o lume unde devenise evident cât de greu este să reziști fără să fii lichea. Profesionalismul său, eleganța și inteligența au ajutat-o să continue activitatea jurnalistică și după 1990, rămânând în continuare un reper printre intelectualii tot mai tentați de compromis.

Trupul Deliei Budeanu va fi depus duminică la ora 16.30 la Mănăstirea Cașin, iar înmormântarea va avea loc luni, la Mănăstirea Ghighiu. Drum bun printre îngeri!”, a scris pe pagina sa de Facebook, Rareş Bogdan.

Marina Almășan: „A plecat să-și confunde privirea cu văzduhul”

Marina Almășan a postat un mesaj sublim despre Delia Budeanu, pe care a cunoscut-o și despre a înțeles cât era de frumoasă, talentată și profundă, căutând mereu să se reinventeze.

„Țin minte că eram copil și privirea limpede a Deliei Budeanu ne învăluia sufrageria înghețată a anilor de dictatură. Erau frumoase crainicele TVR, dar parcă ochii albaștri ai Deliei – îi bănuiam albaștri, pentru că la televizorul alb-negru păreau transparenți – o făceau și mai frumoasă decât colegele sale. Plus vocea aceea inconfundabilă, care venea parcă dintr-o adâncime senină, făcând să nici nu mai conteze ceea ce spunea ( căci oricum nu era lăsată să spună ceea ce , cu siguranță, ar fi vrut) : Delia Budeanu era frumoasă si pe atunci asta ne-o făcea dragă…

După Revoluție, când eram și eu tinerică foc și mi-am început povestea in TVR, crainicele pe care le simțeam, în copilărie, cocoțate pe un soclu, au coborât de acolo și au început să se amestece cu noi pe holuri, prin lifturi, prin curtea TVR. Dar chiar și așa, tot încă treceam pe lângă ele ca pe lângă niște zeițe, coborâte pe pamânt. Atunci am constatat că frumusețea Deliei Budeanu era una adevărată. Mi-a părut fragilă si ușor ascunsă în sine. Nu știu dacă era așa cu adevărat, căci …noi eram “bobocii” TVR-ului, ele, crainicele – legendele sale.

… Astăzi o jurnalistă cunoscută mi-a cerut o declarație despre fosta mea colegă. Am refuzat-o, încercând să nu fiu ca alții care, chiar dacă nu au schimbat niciodată vreo vorbă cu cel “plecat”, se înghesuie să apară la televizor, dand declarații și vărsând lacrimi false, ca și cum și-ar fi pierdut cel mai bun prieten. Nu, eu nu am fost decât simplă colegă cu Delia Budeanu, sub același acoperiș al aceleiași televiziuni, doar că eu am prins-o pe aceasta din urmă liberă, pe când Delia a trebuit să-i supraviețuiască. Știu însă că după Revoluție, Delia a încercat să se “reinventeze”, sau de fapt să facă ceea ce probabil visase dintotdeauna filologul din ea: emisiuni adevărate, nu lectura unor prezentări anoste de penibile programe comuniste.

Țin minte că i-am și văzut atunci câteva emisiuni și chiar m-am gândit: “Uite, ce talentată și profundă este , de fapt, crainica noastră”. Doar că locul și l-a găsit, din păcate, la alte televiziuni, lăsând în urmă, cu dezamăgire probabil, televiziunea care o consacrase. Delia Budeanu, despre care nu mai știam demult nimic, a plecat să-și confunde privirea cu văzduhul. Și-a lăsat în urmă telespectatorii, foarte multi dintre ei îndrăgostiți, pe vremuri, în taină, de femeia frumoasă care ne anunța, cu grație, alb-negrele emisiuni de odinioară…”

Ionuț Vulpescu: „O crainică iconică pentru TVR, o voce aparte pentru toți”

Ionuț Vulpescu, fost ministru al Culturii, a vorbit și el despre prețuirea pentru Delia Budeanu, un om despre care susține că a marcat istoria Televiziunii Române.

„Am aflat cu tristețe în acestă seară de decesul doamnei Delia Budeanu, o crainică iconică pentru TVR, o voce aparte pentru toți cei care au urmărit în timp postul public de televiziune. Îmi amintesc de copilăria și adolescența generației mele, când prezența Deliei Budeanu particulariza emisiunile pe care le prezenta. A fost un om care a marcat istoria televiziunii în România.

În același timp, Delia Budeanu a fost una din vocile care au făcut din Teleenciclopedia una din cele mai urmărite emisiuni în România, o adevărată lecție de cultură generală pentru generații. Pierderea ei este una importantă pentru postul public de televiziune, pentru media din România, pentru cei care au văzut-o și pentru cei care au ascultat-o.

Transmit familiei condoleanțele mele și regretul de a fi pierdut o voce și un nume care vor rămâne în istoria și în memoria tuturor celor care au urmărit, în timp, emisiunile pe care doamna Delia Budeanu le-a prezentat“, a mărturisit Ionuț Vulpescu, pentru DC News.