Mesajul de adio al unui pasager din avionul prăbușit în Coreea de Sud. Ce a văzut înainte ca aeronava să ia foc

Un accident aviatic devastator a avut loc în orașul Muan, din Coreea de Sud! Un avion, în care erau 181 de pasageri, s-a prăbușit la aterizarea pe aeroport, apoi s-a izbit de un obstacol și a izbucnit în flăcări. În mod miraculos, doi membri ai echipajului au putut fi salvați dintre fiarele epavei în flăcări.

Înainte de nenorocirea care a cutremurat întreaga lume, unul dintre pasageri parcă a presimțit că se va întâmpla ceva grav. Acesta a apucat să trimită un mesaj unei rude, în care i-a spus că este o pasăre înfiptă în motorul avionului, relatează agenția de presă Newsl. Apoi, a apucat să lase un mesaj de adio, care a ajuns în atenția autorităților.

La bordul aeronavei se aflau 181 de persoane (175 de pasageri, printre care doi cetățeni thailandezi, și șase membri ai echipajului). Avionul decolase de la Bangkok și trebuia să aterizeze la Muan, oraș aflat la 290 de kilometri sud de capitala Seul.

O filmare circulă pe canalele locale din Coreea de Sud, cu momentul impactului. În imaginile respective se poate observa cum aeronava aterizează cu fum care iese din motoare, apoi pare să lovească un obstacol la capătul pistei și este cuprinsă de flăcări.

Horrifying footage emerging of a Jeju Air Boeing 737-800 (not a Max) with 175 onboard involved in a crash at Muan International Airport in South Korea — video shows the aircraft attempting a ‘belly landing’ (without its landing gear extended) before impacting the perimeter wall pic.twitter.com/C3JCUz8Iw8

