Cântăreața Marcela Fota și-a pierdut soțul la trei zile de la Crăciun, iar la trei luni de atunci pare că și-a revenit, cel puțin profesional. Ea spune că va reuși, deși încă traversează o perioadă grea.

Cântăreața de muzică populară a lipsit o bună perioadă din mediul online și a rărit aparițiile TV, dar acum a făcut anunțul așteptat de admiratorii ei. A avut, deja, prima apariție TV după evenimentul tragic. A transmis și un mesaj imediat. ”Cu această întâmplare a vieții mele, am descoperit ca sunteți atât de mulți în aceeași situație ca și mine. Știu că dacă voi ați reușit să mergeți mai departe, voi reuși și eu”, a spus Marcela Fota pe Facebook. (CITEȘTE ȘI: MARCELA FOTA, DECLARAȚIE CUTREMURĂTOARE DIN ZIUA MORȚII SOȚULUI EI: ”I S-A MIȘCAT ABDOMENUL, AVEAM IMPRESIA CĂ OCHII LUI SUNT LA MINE, MĂ PRIVESC!”)

Mesajul emoționant al Marcelei Fota, la trei luni de la moartea subită a soțului: ”Voi reuși!”

Marcela Fota a povestit cum s-a întâmplat nenorocirea din viața ei. ”Pentru noi începea o zi normală, o săptămână normal, aveam o grămadă de lucruri de rezolvat. Am plecat amândoi pe același drum și m-am întots singură. În dimineața respectivă am fost să declarăm ceva la Finanțe. Am avut o dimineață absolut normală. M-am trezit, am coborât la parter și el mi-a spus să vin la el. Ca niciodată, atunci, noi am vorbit de 11 ori la telefon. Chiar i-am spus ce bărbat frumos și sexos am. A fost o dimineață absolut normală. Am plecat de acasă cu mașini diferite”, a spus Marcela Fota la Acces Direct.