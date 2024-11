Mesajul tranșant transmis de Culiță Sterp după ce Dana Roba i-a virat banii din donații: ”Dar oamenilor le-ai trimis banii înapoi?!”

Culiță Sterp a răbufnit în scandalul cu Dana Roba! Cântărețul a comentat situația și i-a transmis un mesaj tranșat make-up artistului. De asemenea, artistul a vorbit și despre schimbul de mesaje pe care aceasta l-a avut cu partenera sa de viață, Daniela Iliescu.

În urmă cu mai bine de o săptămână, Dana Roba a declarat că nu este de acord cu atacurile Getuței, sora lui Culiță Sterp, la adresa lui Carmen de la Sălciua. Ulterior, artistul a reacționat și a ținut să precizeze că i-a donat bani make-up artistului atunci când a trecut prin problemele create de fostul soț. Afirmațiile sale nu au rămas fără răspuns. Dana Roba a continuat să vorbească despre acest subiect, făcând publică și o conversație cu Daniela Iliescu. Așadar, cântărețul nu s-a putut abține și i-a transmis un mesaj.

Culiță Sterp i-a transmis Danei Roba că nu trebuia să se bage în conflictul legat de familia sa și a rugat-o să stea deoparte de acum înainte. Mai mult decât atât, artistul a avut și o înțepătură la adresa acesteia, legată de faptul că este pocăită.

Celebrul cântăreț a ținut să reamintească oamenilor cât de mult a ajutat-o pe Dana Roba atunci când a fost mutilată de fostul soț. Chiar dacă acum make-up artistul i-a înapoiat banii, la acea vreme, Culiță Sterp a făcut o campanie pentru a îndemna oamenii să doneze.

„Avea bunicul meu o vorbă: ‘Pe cine nu laşi să moară, nu te lasă să trăieşti’. Acum am înțeles-o şi îi dau dreptate. Pentru doamna Dana Roba, roaba lui Dumnezeu, că e și pocăită, tu cum ar veni ești pocăită. De ce nu-ți vezi de treaba ta, că nu ți-am vorbit nimic greșit, nu te-am jignit cu nimic, nu ți-am zis absolut nimic, nici eu, nici familia mea. Te-ai băgat într-un scandal ca musca în lapte. Nu într-un scandal, că nu are nimeni scandal cu nimeni, e totul ok, te-ai băgat tu așa, fără să te întrebe nimeni nimic.

Te-ai băgat într-o chestie care nu are absolut nicio legătură cu tine. Ce vrei, de fapt? De fapt, știu ce cauți, publicitate, reclamă. Vezi-ți de treaba ta, nu te-a băgat nimeni în seamă. Eu dacă te-am ajutat atunci, am spus chestia asta după ce ai vorbit tu aiurea. Normal că a trebuit să le spun oamenilor. Tu îmi spui mie acum că mi-ai trimis banii înapoi pe care ți i-am donat, dar oamenilor le-ai trimis banii înapoi pentru campania ce am făcut-o eu peste tot pentru tine?

Ți s-au donat zeci de mii de lei, zeci de mii de euro. Datorită mie, că eu ca prostul am făcut campanie pentru tine când ți s-a plantat ciocanul în cap. Să-ți doneze lumea bani să te faci bine, mi-a părut rău de tine. Și acum tu ieși și vorbești aiurea de mine fără să-ți fac absolut nimic. Te bagi pentru nu știu cine, eu de fapt nici cu femeia pentru care te bagi tu n-am absolut nimic și n-am avut nimic”, a spus Culiță Sterp pe Facebook.