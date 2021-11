Mesajul transmis de Tudor Chirilă, la 22 de ani de la moartea tatălui său: ”Cred că a plecat, cumva, mulțumit dintre noi”

În cadrul unui podcast, Tudor Chirilă a vorbit atât despre viața personală, cât și despre cea profesională. În cadrul discuțiilor, cântărețul a vorbit și despre tatăl său, Ioan Chirilă. Recent s-au împlinit 22 de ani de la moartea sa.

Artistul Tudor Chirilă a vorbit, în cadrul podcastului Aproximativ Discuții cu Gojira, atât despre viața personală, cât și despre cea profesională. El și tatăl lui, Ioan Chrilă, au avut o relație frumoasă, specială, lucru pe care îl expune și în prezent. Bărbatul a fost considerat cel mai mare gazetar de sport din țară. Mama lui, Iarina Demian, este actriță și regizoare, iar, de-a lungul timpului, i-a insuflat această pasiune fiului ei, Tudor Chirilă. Iar fratele artistului, Ionuț Chirilă, s-a îndrăgostit de lumea sportivă, din septembrie 2021 fiind chiar antrenorul echipei Academica Clinceni din Liga I.

Tudor Chirilă a înființat Gala Premiilor ”Ioan Chirilă”, la doar câțiva ani de la moartea tatălui său, acestea fiind destinate jurnaliștilor sportivi din țară.

„La mine în familie nu știu dacă era de ales, eu prin a XII-a nu prea știam ce să fac, toată lumea era pregătită, în timp ce eu jucam fotbal în Tineretului, nu-mi dădeam seama. (…) Am dat la facultate și mi s-a schimbat totul, mi s-a părut că facultatea e libertatea pe care nu am avut-o în liceu. În liceu, erau ăia doi profesori pe care îi are oricare dintre noi și care au fost mișto, în rest «bă, ratatule!», «nu o să-ți iasă nimic!»”, a mărturisit Tudor Chirilă.

Tudor Chirilă: ”Tata a apucat să asculte primul album al trupei ‘Vama Veche’ și cred că a plecat cumva mulțumit dintre noi”

Tudor Chirilă a vorbit și despre tranziția de la viața de pe scena teatrului la muzică. De asemenea, acesta a mărturisit faptul că tatăl lui a apucat să asculte primul album al trupei Vama Veche.

„Am terminat facultatea, am intrat în ‘Trupa pe butoaie’, am făcut un prim spectacol la teatrul de comedie, ‘Mireasa mută’, apoi nu s-a mai întâmplat nimic (…). După ce am căzut, ăla a fost momentul în care, după o beție cu ‘Trupa pe butoaie’ după un spectacol, l-am întâlnit pe Liviu cu care aveam să facem, alături de Traian Bălănescu, trupa ‘Vama Veche’. Tata a apucat să asculte primul album al trupei ‘Vama Veche’ și cred că a plecat cumva mulțumit dintre noi”, a adăugat artistul.

Sursă foto: captură video Youtube – în cadrul podcastului Aproximativ Discuții cu Gojira