Metoda prin care șoferii din București și Ilfov pot plăti RCA-ul la jumătate de preț

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat o reglementare în ceea ce privește tarifele RCA care a scos la iveală faptul că peste 2 milioane de șoferi din București și Ilfov plătesc dublu pentru acest serviciu față de locuitorii celorlalte zone din țara noastră. Specialiștii în economie au venit cu o metodă pentru ca românii din Capitală să achite doar jumătate din preț.

Șoferii din București și Ilfov ar putea plăti RCA la jumătate de preț, folosind o anumită metodă la care nu mulți oameni se gândesc. Costurile acestora sunt mult mai mari pentru că firmele de asigurare iau în considerare criteriul teritorial. Mai exact, tarifele sunt mai mari pentru că, în Capitală este una dintre cele mai mari frecvențe ale daunelor nu doar din România, ci și din Europa.

Citește și: Apare rovinieta de județ, de la 15 ianuarie 2025. Ce riscă șoferii care nu o achită

Cum pot plăti șoferii din București și Ilfov RCA-ul la jumătate de preț

În București și Ilfov ar fi înmatriculate 1,5 milioane de vehicule, adică aproximativ 20% din totalul național, conform Economica.net. Ei bine, acești șoferi plătesc RCA- asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente, mai mult decât cei din restul României.

Spre exemplu, un tânăr de sub 30 de ani din București care conduce o mașină cu puterea sub 50 kw va avea un tarif de referință de 3.260 de lei. Dacă autoturismul are peste 300 kw, prețul crește la 4.355 de lei. În schimb, aceeași persoană va avea tarife între 1.800 și 3.100 de lei, dacă înmatriculează vehiculul în altă zonă a țării.

Experții au explicat faptul că mulți dintre șoferii care conduc în București sunt din alte județe. Așadar, specialiștii le recomandă acestora să înmatriculeze mașina în județul din care provin. Chiar dacă soluția nu este una tocmai „morală”, costurile RCA ar putea scădea chiar și la jumătate.

La sfârșitul lunii iulie 2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) publica noile tarife de referință pentru RCA. La acea vreme, prețurile din București se anunțau cu 40% mai mari față de alte orașe.

„Bucureștiul are un nivel foarte mare al frecvenței daunelor atât față de restul țării, dar și de alte capitale europene. Suntem la 6,2%, în timp ce Praga este la 3,8%, Varșovia la 4,1%, Bratislava la 4%, Liubliana la 3,3% și doar Belgrad undeva la 5%. Când ai o frecvență atât de mare, e normal să ai și o primă RCA mai mare. Acest tarif nu are rolul de a stabili prețul în piață. Este doar o informație care indică un trend, această evolutie de plus-minus 3% mai degrabă indică o stabilitate a prețurilor RCA, nu o creștere exponențială și nu o scădere spectaculoasă. Vorbim de o stabilitate a tarifelor în piața RCA”, a declarat vicepreședintele ASF, potrivit Digi 24.

Citește și: Cod Rutier 2025. Amenzi de peste 4.000 de lei pentru șoferii care comit această greșeală