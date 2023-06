Metoda prin care turiștii români din Grecia sunt înșelați. Aproape 2000 de oameni au avut de suferit în acest loc din Mykonos

Grecia este una dintre destinațiile de vacanță preferate de turiștii români. În fiecare vară, stațiunile din această țară sunt luate cu asalt de mii de conaționali. Cum sezonul estival a început, nu puțini sunt cei care și-au plănuit o vacanță la malul mării în însorita Elada. În ciuda faptului că serviciile sunt de obicei excelente în această țară, există și cazuri în care turiștii au fost înșelați prin diferite metode. Este și cazul unui local din îndrăgita stațiune Mykonos, pe care foarte mulți români o frecventează.

Cum sunt înșelați turiștii români care-și petrec vacanța în Grecia

Din păcate, de multe ori, o seară petrecută la restaurant poate deveni un adevărat coșmar pentru turiști. Astfel, cei care au trăit experiențe neplăcute îi avertizează pe cei care intenționează să-și petreacă concediul în stațiunea Mykonos. Mai exact, restaurantul DK Oyster trebuie evitat de toți românii. În cele peste 1700 de recenzii de pe site-ul de turism TripAdvisor, clienții atrag atenția că personalul este nepoliticos, iar prețurile sunt nejustificat de mari.

„Personal nepoliticos, scump. Nerecomandat!”/ „Atenție, înșelăciune totală!!! Evitați acest loc!” / „Câteva sute de euro pentru o masă și dacă nu plătești, trebuie să mergi la poliție. Despre ce e vorba?” / „A trebuit să plătim 654 de euro pentru cină. Nu am putut discuta. Nu am văzut niciodată un meniu cu prețuri” / „După 3 cocktail-uri și o maioneză, proprietarul a cerut 417 euro. Dacă factura nu este plătită, poliția va fi chemată imediat, pentru a-l proteja pe proprietar” / „Acolo te fură cu 350 de euro pentru o bere de 3 litrii și 250 de euro pentru o narghilea. O situație pe care nu am mai experimentat-o până acum. Vă rugăm să evitați acest loc!”, sunt doar câteva dintre miile de recenzii negative ale clienților acestui local. Mai exact, cei care au mâncat la acest restaurant atrag atenția asupra prețurilor uriașe dar și a faptului că nu există meniuri. Totodată, nu există prețuri afișate pe site-ul localului, nici pentru băuturi, dar nici pentru mâncare.

Restaurantul DK Oyster se află pe celebra plajă Platys Gialos și se laudă cu servicii de cea mai înaltă calitate. „Pe plaja Platys Gialos, luxul și stilul își găsesc în sfârșit destinația meritată”, se arată în prezentarea de pe site-ul localului.

Toți turiștii români care urmează să-și petreacă vacanța în Grecia, trebuie să fie atenți la câteva aspecte înainte de a alege un restaurant la care să mănânce.

Citiți experiențele și recenziile altor turiști pe internet

Cereți meniul înainte de a comanda

Studiați prețurile de la intrare

