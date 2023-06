Cum au fost păcăliți niște turiști la Milano, de două ori în 10 minute. Semnalul de alarmă tras după înșelătorie: „Escroci peste tot”

Doi turiști din America au avut parte de o experiență neplăcută, după ce au mers în Italia. Au așteptat cu sufletul la gură să ajungă în vacanța mult dorită, însă, acolo, s-au confruntat cu situații neprevăzute. Aceștia au ținut să povestească pe TikTok pățania vieții lor, iar filmulețul a făcut înconjurul lumii.

Doi turiști au venit în Europa tocmai din Statele Unite ale Americii. Au plănuit o vacanță în Italia, pe care au așteptat-o cu sufletul la gură. Nici prin cap nu le trecea cu ce situații dificile se vor confrunta în Milano. Cei doi tineri au fost înșelați de două ori în doar 10 minute. Nu au lăsat totul așa, ci au vrut să-și spună povestea pe internet. Așa că au postat un clip pe TikTok, care a făcut înconjurul internetului. Filmulețul a devenit viral și a stârnit numeroase reacții.

„Dacă veniți la Milano, fiți atenți, există, literalmente, escroci absolut peste tot. Am ieșit cam de 10 minute și am fost înșelați de două ori. Prima dată, eram lângă Domul din Milano, care este un loc foarte frumos unde poți face poze. Vine la noi un tip și ne spune: ‘Haideți, lăsați-mă să vă fac o poză pentru trei euro’. Noi am zis, bine, sigur, de ce nu? Așa că ne făcea poze și ne tot zicea: nu, mișcă-te încoace, mișcă-te încolo, mai bine așa, mai bine așa.

Apoi zice, ‘bine, lasă-mă să ți le trimit’. Așa că ne-a trimis 10 poze și a zis că face 30 de euro. Îi spunem: ‘nu, ai spus una la 3 euro. Nu trebuie să ni le trimiți pe toate, doar una e bine’. Iar el zice: ‘nu, pentru că eu vi le-am trimis acum, așa că trebuie să mă plătiți’. I-am răspuns: ‘nu, nu o să te plătim’. El zice: ‘haideți, lăsați-mă să vă duc la bancomat’; așa că ne duce la ATM, care e la o distanță de o stradă de toată lumea“, a spus o tânără, pe TikTok.

Înșelați de două ori, în aceeași zi

Și de parcă nu ar fi fost de ajuns, cei doi au mai fost înșelați o dată. Un individ le-a pus două brățări la mâini, le-a spus că sunt gratis, apoi le-a cerut 10 euro drept donație. Tânăra a rămas șocată de tot ce s-a putut petrece în ziua respectivă și a ținut să-i avertizeze și pe alții.

„Următoarea… Acum intrăm într-un castel frumos. Un tip vine la noi și îmi pune o brățară pe umăr și zice: ‘Ia-o, e gratis. Ce doamnă drăguță, un cuplu drăguț, ia asta, ia asta gratis’. Eu am refuzat: ‘E în regulă’. El a spus, ‘Nu, e gratis’. Am zis, ‘bine, super’. Apoi a luat-o, mi-a pus-o la încheietura mâinii, l-a luat pe prietenul meu, i-a pus o brățară și prietenului meu și apoi a zis: ‘ok, 10 euro’. Eu zic: ’10 euro?! Pentru ce?’ El zice: ‘donație, donație’“, a mai spus turista.