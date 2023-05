„Mi-a spus că vrea și cu alte femei”. Ilinca Vandici, dezvăluiri fără perdea despre una dintre cele mai controversate relații pe care le-a avut

Ilinca Vandici și soțul ei, Andrei Neacșu, nu mai formează un cuplu. De câteva luni, cei doi nu mai locuiesc împreună, omul de afaceri alegând să se mute într-un apartament de pe Șoseaua Nordului. După ce s-a aflat despre separarea dintre cei doi, au reajuns în atenția publică anumite informații legate de viața privată. De pildă, prezentatoarea TV a făcut o serie de dezvăluiri fără perdea despre una dintre cele mai controversate relații din trecut! Iată detaliile mai jos, în articol.

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au decis să plece pe drumuri separate, după șase ani de iubire. În urmă cu câteva luni, a survenit separarea între ei. Omul de afaceri a ales să părăsească căminul conjugal, locuind, acum, într-un apartament situat pe Șoseaua Nordului. Ilinca Vandici a confirmat pentru CANCAN.RO despărțirea, iar detaliile exclusive pot fi accesate aici. După ce s-a aflat de legătura amoroasă care s-a scindat între cei doi, au reintrat în atenția publică anumite informații legate de viața personală a prezentatoarei de la Kanal D. Mai cu seamă, este vorba despre una dintre cele mai controversate relații sentimentale din trecut.

Prezentatoarea TV mărturisea, în cadrul emisiunii Teo Show de la Kanal D, în urmă cu câțiva ani, că a avut relații cu bărbați cunoscuți în lumea bună a Capitalei. Printre aceștia se numără și Alin Cocoș, fiul vitreg al Elenei Udrea. Ilinca Vandici dezvăluia, atunci, care a fost motivul principal pentru care cei doi au ales să se despartă.

Ilinca Vandici, dezvăluiri despre o fostă relație controversată

În cadrul dialogului pe care l-a avut cu Teo Trandafir, în emisiunea de la Kanal D, Ilinca Vandici a mărturisit că fostul ei partener, Alin Cocoș, a venit cu propunerea separării. La momentul acela, bărbatul i-a spus că și-ar dori să „experimenteze mai mult”, însă fără a avea intenția să înșele.

„Am părăsit un bărbat celebru, chiar doi bărbați celebri, care erau celebri sau i-am făcut eu, nici nu mai știu. De fapt, șoc și groază, de unul dintre ei nu eu m-am despărțit, ci el s-a despărțit de mine. Este vorba despre Alin Cocoș. Și știi ce mi-a spus? Eu țin foarte mult la tine, tu ești o persoană specială, însă în momentul de față vreau să experimentez mai mult. Și nu vreau să te înșel sau să-mi bat joc de tine.

Și atunci, mai bine prefer să ne despărțim și să rămânem prieteni în continuare, lucru care s-a întâmplat și pentru care, pe moment, i-am zis ce mi-a venit la gură, însă peste ani am apreciat foarte mult asta pentru că mi s-a părut foarte matur din partea lui, chiar dacă eram doi copii la vremea respectivă”, a declarat Ilinca Vandici.

Prezentatoarea TV a făcut destăinuiri despre legătura amoroasă cu fotbalistul Ciprian Marica

Pe de altă parte, Ilinca Vandici a avut o altă relație controversată și mediatizată. Mai cu seamă, s-a iubit cu Ciprian Marica. Prezentatoarea TV mărturisea în podcastul lui Radu Țibulcă faptul că a ales să se separe de Marica, după ce bărbatul ar fi călcat strâmb.

„Nu știu să-ți spun cum, dar aflam! Venea o prietenă care-mi spunea că are o prietenă care-i spune că e plecat…acolo. Aflam, pur și simplu (…) Din întâmplare, mă uitam pe Facebook la nu știu cine și o vedeam pe nu știu care în poză la terasă, recunoșteam terasa. Am încercat să port o discuţie civilizată, fără crize şi isterii, plecând de la întrebarea: «De ce ai făcut asta?». M-am ferit să par o nebună, aşa cum bărbaţii au foarte uşor tendinţa să ne considere în asemenea momente, poate pentru a-şi masca vina.

M-am simţit dezamăgită, fiindcă mi s-a răspuns prin negaţii, deci am fost şi minţită, pe lângă faptul c-am fost înşelată. Ştiu că Ciprian i-a trimis nişte mesaje Adelinei. Ea şi-a pierdut telefonul şi acele mesaje au ajuns în redacţia unei reviste. Au fost şi publicate. La două luni după aceea. Adelina e o fată cu foarte mult bun-simţ, n-aveam de ce să mă iau de ea, mai ales că ea nici măcar nu i-a răspuns. El doar a încercat, i-a trimis nişte mesaje. Eu am înţeles exact cum au stat lucrurile şi chiar am invitat-o în emisiune ulterior. Nu i-am purtat niciun fel de ranchiună. Cu Bianca, la fel. Fetele astea sunt vizibile, sunt frumoase, orice bărbat şi-ar dori să le aibă”, a povestit Ilinca, în podcast.

Sursă foto: captură video YouTube („40 de întrebări cu Denise Rifai”), Instagram