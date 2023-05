Ieri, CANCAN.RO detona bomba. Ilinca Vandici și soțul ei nu mai formează un cuplu. Andrei Neacșu a părăsit de câteva luni căminul conjugal și s-a mutat într-un apartament de pe Șoseaua Nordului. Mai mult, omul de afaceri ar avea, deja, o nouă iubită. În exclusivitate, pentru CANCAN.RO, vedeta Kanal D a confirmat despărțirea de tatăl copilului ei și a mărturisit că trece printr-o perioadă dificilă.

Una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România și soțul ei și-au spus adio, după șase ani de iubire. Problemele între Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au apărut în urmă cu un an, însă cei doi au făcut tot posibilul pentru a-și salva mariajul. CANCAN.RO a dezvăluit ieri, în exclusivitate, faptul că Andrei a părăsit, deja, vila din Tunari, în care locuia alături părinți, soție și de fiu. Omul de afaceri și-a achiziționat un apartament într-o zonă de lux a Capitalei și ar fi fost văzut, deja, în compania unei alte femei. Vestea despărțirii i-a luat prin surprindere chiar și pe apropiați, care credeau că cei doi formează un cuplu sudat și fericit. În exclusivitate, pentru CANCAN.RO, Ilinca Vandici a confirmat că ea și soțul ei s-au despărțit: ”Într-adevăr, trecem printr-o perioadă dificilă, nimeni nu este pregătit pentru așa ceva. Am încercat îndelung să ne salvam relația, de ceva timp am ales să locuim separat”, a declarat Ilinca Vandici, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Și-au spus ADIO după șase ani de iubire

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au cunoscut în 2016, iar câteva luni mai târziu s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii fastuoase, la care au participat câteva sute de persoane. În 2017 a venit pe lume și fiul lor, Zian, iar fericirea lor părea completă. În tot acest timp, Ilinca Vandici și Andrei Neacșu au fost un cuplu unit, invidiat de întregul showbiz. Suflete pereche, am putea spune. Tocmai de aceea, informația, conform căreia cei doi și-ar fi spus adio, a căzut ca un trăsnet până și pentru apropiați. Deși nu mai formează un cuplu de ceva timp, Ilinca și Andrei nu au vorbit, încă, despre divorț. Vor să fie siguri că aceasta este cea mai bună soluție, motiv pentru care, momentan, fiecare își vede de viața lui.

S-au despărțit după vacanța petrecută în Mexic

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu, soțul ei, au discutat îndelung despre problemele lor și au făcut tot posibilul pentru a-și salva căsnicia. Acesta este și motivul pentru care, în luna decembrie a anului trecut, au ales să meargă împreună în vacanță, în Mexic. Și-au dorit să se reconecteze unul cu celălalt și să redescopere fericirea în familie: “Amândoi au stat triști și supărați în Mexic, nu au reușit să treacă peste probleme, oricât s-au străduit. Revelionul a fost la fel de anost, iar după aceea s-a produs ruptura”, ne-au mărturisit sursele noastre.

