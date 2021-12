Mihaela Borcea, sărbători de vis alături de partenerul ei. Cum s-a fotografiat lângă bradul de Crăciun

Sărbătorile de iarnă sunt magice, sunt pline de momente frumoase, iar oamenii dragi ar trebuie să ne fie alături în această perioadă frumoasă. După o periodaă mai puțin plăcută, Mihaela Borccea a avut parte de un Crăciun de vis alături de parteneul ei, fosta soție a milionarului Crusti Borcea arătându-și dragostea în public față de partenerul de viață.

Mihaela le-a împărtășit urmăritorilor de pe Instagram o fotografie lângă brad cu Sorin, iubitul ei, pe chipul ei putându-se citi fericirea unei femei împlinite și iubite.

”În seara de CRĂCIUN, lasă toate grijile , tristețile si neplăcerile si bucură-te de noaptea cea Sfântă!!❤

Va multumesc tuturor care mi-ati fost alături si imi sunteti alături !? Fie ca aceste Sfinte Sărbători sa ne faca să fim mai buni, să ne bucurăm de lucruri mărunte, sa pretuim oamenii care ne sunt aproape si să avem parte de pace si căldură sufleteasca. ?Dragii mei vă doresc tuturor sa aveti parte de sarbatori de neuitat, pentru ca prezentul reprezinta amintirile frumoase ale viitorului. Va doresc un CRACIUN FERICIT,BINECUVÂNTAT cu multa SANATATE alături de cei dragi vouă!!”, a scris Mihaela pe Instagram în dreptul fotografiei cu Sorin.

Mihaela Borcea a reapărut pe Instagram după o perioadă în care nu a mai postat nimic. De data aceasta, fosta nevastă a lui Borcea a vrut să le împărtășească urmăritorilor ei cum a petrecut sărbătorile. Vedeta a postat o serie de fotografii și filmulețe pe Instastory. Toată lumea a observat în ce formă bună este acum Mihaela Borcea.

Poveste de dragoste demnă de film

Sorin Rap a fost, acum mai mulți ani, șoferul Mihaelei Borcea și un om de încredere în casa familei Borcea. “Nu sunt angajat permanent, dar atunci când doamna are nevoie de mine mă cheamă, iar dacă am timp o servesc. Am nevoie de bani ca să-mi întrețin copiii. Mai am un job, iar ăsta este al doilea. ” a declarat partenerul de viață al Mihaelei Borcea în acea vreme.

Povestea de dragoste dintre cei doi a prins contur în anul 2018. Sorin Rap este un fost polițist și a fost unul dintre angajații de încredere a femeii de afaceri.

Sursa foto: Arhiva Cancan