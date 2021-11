Mihaela Prigoană izbucnit în lacrimi la TV. Ce declaraţii emoţionante a făcut soţia lui Silviu Prigoană

Mihaela Prigoană a făcut dezvăluiri emoţionante în cadrul unei emisiuni TV. Soția celebrului afacerist şi-a sărbătorit ziua de nume ieri, iar de la primele ore ale dimineţii a primit o mulțime de urări. Aceasta a apărut la TV, în direct, unde s-a emoționat foarte tare când a venit vorba despre copiii ei.

Într-un interviu recent pentru emisiunea „Teo Show”, Mihaela Prigoană a făcut dezvăluiri despre viața ei personală. Deşi are o viaţă la care mulţi nici măcar nu visează, soţia lui Silviu Prigoană continuă să muncească.

În timp ce se îndrepta spre job, soţia afaceristului a dezvăluit faptul că cele mai frumoase urări de ziua ei de nume le-a primit din partea copiilor și a soțului.

„Mă duc la serviciu, că trebuie să merg la serviciu, după aceea acasă, cu copiii, cu familia. În fiecare an primesc foarte multe urări și de oameni pe care îi cunosc, și de la oameni pe care nu-i cunosc. Mulțumesc tuturor. Sunt oameni care se gândesc la mine și mă bucură treaba asta. Am primit de la copiii mei niște cadouri foarte frumoase. Ei, în fiecare an, îmi cumpără o carte sau mai multe cărți. În fiecare zi primesc cadouri. De la soț nu l-am primit, o să-l primesc probabil. Silviu e atent tot timpul cu mine, așa că…”, a declarat Mihaela Prigoană.

Întrebată cum se simte în perioada aceasta din cauza pandemiei, soția afaceristului a povestit: „Perioada în care suntem nu e una foarte strălucită, știm cu toții că traversăm o perioadă destul de grea. Sper să fim bine, să fim sănătoși și dacă știu că cei apropiați, cei din familie, prieteni și chiar toți oamenii, dacă știu că sunt sănătoși, eu mă bucur pentru asta”, a menționat aceasta.

Mihaela Prigoană izbucnit în lacrimi la TV

Întrebată care este cea mai mare dorinţă a sa, Mihaela Prigoană a izbucnit în lacrimi. Aceasta a declarat faptul că își dorește tare mult să petreacă mai mult timp alături de copiii ei.

„În ultima perioadă mă gândesc că timpul trece foarte repede, îmi doresc tare mult să am mai mult timp cu copiii, atât. Îmi doresc să stau mai mult cu copiii, să-i văd cum cresc… dar situația în care suntem nu…

Pentru mine… copiii sunt totul. Copiii mei îmi fac în fiecare zi bucurii. Faptul că se trezesc sănătoși, faptul că sunt sănătoși, e lucru mare. Tot timpul pe care îl avem liber îl dedicăm copiilor. Îmi doresc să crească mari, sănătoși și să aibă o viață bună, o viață de familie bună, unită”, a declarat în direct la TV aceasta.

Sursă foto: Arhivă Cancan