Cum a început povestea de dragoste dintre Silviu şi Mihaela Prigoană? Soţia afaceristului a dat cărţile pe faţă: „Mi-am dorit un bărbat bogat!”

Cum a început povestea de dragoste dintre Silviu şi Mihaela Prigoană? Cei doi s-au cunoscut în 2015, iar un an mai târziu şi-au oficializat relaţia în faţa lui Dumnezeu. În prezent formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz şi sunt extrem de fericiţi împreună.

Deşi la începutul relaţiei, gurile rele nu le dădeau prea multe şanse împreună, cei doi au demonstrat că dragostea lor poate învinge orice obstacol.

Este cunoscut faptul că Silviu Prigoană are mai multe divorţuri la activ cu Adriana Bahmuţeanu, însă aceste episoade nefericite au rămas în trecut.

În prezent afaceristul are o căsnicie fericită, iar Mihaela Prigoană a dezvăluit cum a început povestea lor. Aceasta recunoaște că și-a dorit întotdeauna un bărbat bogat şi a găsit în Silviu Prigoană partenerul perfect.

Cum a început povestea de dragoste cu celebrul afacerist

Cei doi s-au cunoscut prin intermediul regretatului Marcel Toader, iar partenera afaceristului povesteşte că relaţia lor a evoluat foarte repede de la prietenie la iubire.

„Eu trebuia să mă întâlnesc cu Marcel Toader în Bucureşti, voia să mi-o prezinte şi pe Maria, viitoarea lui soţie, iar când am ajuns în Capitală l-am sunat. El mi-a spus că este acasă la naşul lor, Silviu Prigoană, şi să vin şi eu, că este o cină între prieteni. La momentul respectiv, eu îl priveam cu alţi ochi pe Silviu, pentru că îl ştiam doar de la televizor.

Iniţial am refuzat invitaţia, mi se părea că nu am ce să caut la el acasă, dar Marcel a insistat, mi l-a dat pe Silviu la telefon, eu m-am tot scuzat, apoi, Marcel a revenit cu apelul şi, într-un final, obosită după drumul de la Sibiu, am acceptat să vin.

Atunci ne-am văzut pentru prima oară! Era multă lume, am făcut cunoştinţă cu toţi şi am sesizat că atunci când Silviu povestea ceva parcă mi se adresa direct.

El a observat că eram cumva reticentă şi a început să-mi vorbească despre el, să-l pot cunoaşte mai bine. A doua zi am plecat la Sibiu, iar Silviu mi-a trimis mesaje şi am stabilit să povestim mai multe când mă întorc la Bucureşti”, spunea Mihaela Botezatu pentru revista Taifasuri, în 2018.

„M-a cucerit cu inteligenţa lui”

„Apoi, m-a întrebat dacă vreau să-i fiu parteneră la nunta lui Marcel cu Maria, pentru că nu avea cu cine să meargă. Sincer, m-am gândit la ce ar putea să urmeze, dar am acceptat… Cert este că m-a cucerit cu inteligenţa lui, nu există întrebare la care să nu aibă răspuns, cu faptul că este un om bun şi iubitor şi un tată desăvârşit”, a mărturisit Mihaela Botezatu pentru revista Taifasuri.

Sursă foto: Arhivă Cancan