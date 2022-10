Mihaela Rădulescu a dat tot din casă! Ce spune vedeta despre relația cu Felix Baumgartner: „Are nevoie de mine în viața lui, altfel ar fi dezastru”

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner trăiesc de mulți ani o relație fericită la distanță. Cei doi se iubesc la fel ca în prima zi, în ciuda faptului că în cea mai mare parte a timpului nu sunt împreună. Se pare că acest lucru a adus multe plusuri în cuplul lor și i-a făcut să aprecieze mai mult timpul pe care îl petrec unul în compania celuilalt.

Mihaela Rădulescu a acordat recent un interviu în care a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește de opt ani alături de Felix Baumgartner. Fosta prezentatoare mărturisește că partenerul său are nevoie de prezența ei, pentru că altfel, în viața sa ar fi un haos.

„Felix… el e foarte zăpăcit, nu știe niciodată care e stânga și care e dreapta. Are nevoie de mine în viața lui, altfel ar fi dezastru. Bine, vorbesc despre lucrurile astea mici, cotidiene”, a declarat Mihaela pentru Viva.ro.

Mihaela Rădulescu: „Cred că cel mai mult timp din relația noastră îl petrecem pe Facetime”

Mihaela și Felix au o relație bazată pe sentimente sincere, dar mai ales pe încredere, iar faptul că nu sunt împreună atât de des nu a fost un obstacol în relația lor. Cei doi s-au susținut reciproc întotdeauna în ceea ce privește partea profesională, iar faptul că au un program diferit nu a schimbat cu nimic relația de cuplu.

De mai bine de 8 ani de zile, Mihaela și Felix au reușit să găsească „secretul” unei relații care să funcționeze și în astfel de circumstanțe. Astfel, vedeta recunoaște că îl vede mai mult pe partenerul ei de viață prin intermediul tehnologiei.

„Cei aproape 8 ani de când trăim așa sunt cel mai bun răspuns. Se poate și așa, cu reglajele mentale, sufletești și organizatorice potrivite. La noi funcționează. Cu avantaje și… mici neajunsuri, cele mai multe legate de imposibilitatea de a fi mereu împreună, în același loc. Amândoi suntem ocupați, fiecare cu meseria lui, eu și cu creșterea lui Ayan, dar am găsit mereu căi să venim unul la altul sau să ne vedem pe planetă, unde are Felix show-uri aviatice, speech-uri, evenimente etc. În rest, avem o relație perfectă. Chiar dacă nu ne vedem multă vreme. Cred că cel mai mult timp din relația noastră îl petrecem pe Facetime”, a mai completat aceasta pentru sursa menționată mai sus.