Mihaela Rădulescu l-a bănuit pe Dani Oțil că a înșelat-o cu Flavia Mihășan, asistenta de la Neatza: ”S-a prins după câțiva ani”

În urmă cu ani de zile, Mihaela Rădulescu și Dani Oțil formau un cuplu. Cei doi s-au bucurat de o relație frumoasă, însă povestea lor de dragoste nu a fost lipsită de unele momente tensionate. Recent, prezentatorul matinalului de la Antena 1 a dezvăluit că fosta parteneră a fost geloasă pe una dintre colegele lui, iar totul a pornit de la un mesaj. Cum a ajuns Mihaela Rădulescu să fie geloasă pe Flavia Mihășan?

Acum ceva timp, pe vremea când Dani Oțil și Mihaela Rădulescu formau un cuplu, Flavia Mihășan ajungea în echipa de la Neatza cu Răzvan și Dani. Prezența acesteia i-a răvășit pe colegii de platou, dar i-a atras atenția și divei de la Monaco. Însă, Mihaela Rădulescu nu a avut o problemă cu colega lui Dani Oțil, asta până când a văzut un mesaj bizar de la aceasta.

Recent, Dani Oțil a povestit cum iubita sa de atunci a ajuns să fie geloasă pe Flavia Mihășan, totul din cauza unui mesaj controversat.

„Eram cu Mihaela. Și ea s-a jurat că nu este o femeie geloasă. Cine crede că o femeie în zodia Leu nu e geloasă, se înșală. Fiți atenți! Și eu nu am avut parolă la telefon, acum am pentru că am poze cu…mine gol. Am și banca, înainte nu aveai bancă. Nu am avut niciodată parolă la telefon. Și n-am pus niciodată telefonul pe silent seara sau noaptea. Nu mă suna nimeni, nimeni, niciodată. Dacă avea cineva ceva important, îmi scria.

Avem un moment la televiziune (la care o să fac referire mai târziu), ajung la celebra garsonieră, telefonul pe masă, nu știu ce făceam în bucătărie. Mihaela nu știu ce făcea și la un moment dat… s-a prescris, e de mult! Zice: Ia vezi că eu când te-am rugat să-i scrii Flaviei, ai zis că nu ai numărul ei, și-ți scrie Flavia… Zice: vezi ce e! Eu zic: Sincer, nu am numărul Flaviei. Abia venise Flavia la noi. Toți o plăceam, aveam crush pe ea toți și îi plăcea și Mihaelei de ea.

Îi zic: Citește mesajul! Dacă tot zici că e Flavia…Mai mult decât atât, e Flavia smiley face. Ea, femeie deșteaptă, s-a prins după câțiva ani că dacă aveai steluță în dreptul era „nu încă”. Dacă treceam NUP era ne începerea urmăririi penale. Adică e nebună, evită total

Și zic: Ia citește tot.

Mihaela citește: «Eu ți-am zis că dacă mă lași pe mine să bag mâna la fermoar, se termină totul în mai puțin de două minute, dar așa a durat mai mult»”, a povestit Dani Oțil, în podcast-ul realizat de Speak și al lui Florin Ristei.