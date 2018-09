Mihaela Rădulescu adoră să poze sexy, asta nu mai este un secret, de această dată și-a surprins prietenii virtuali cu niște fotografii care au încins spiritele pe rețelele de socializare. Îmbrăcată într-o rochie lejeră, de culoare roșie, diva de Monaco s-a fotografiat în ipostaze extrem de senzuale.

Doar picioarele ce îi acoperea zona intimă, fiind încrucișate intenționat, astfel să nu fie vizibilă lenjeria intimă.

Vedeta a primit instant numeroase reacții din partea internauților. „Ești diva mea preferată, frumoasă, timpul nu are nicio putere în fața ta! / Ești super drăguță, pupici din partea mea pentru tine, Mihaela / Întodeauna erotică și senzuală / Cea mai frumoasă, specială și minunată femeie…și aș mai adăuga încă pe atât…TOP OF THE TOP/ Sunteți adorabilă, arătați superb și aveți o privire seducătoare”, sunt doar câteva dintre mesajele scrise de prietenii virtuali.

Mircea Stoian, atac la adresa Mihaelei Rădulescu

„Dacă e să privim prin ochelarii actualității, Mihaela Rădulescu e ca imagine cu o lungime de silicon în fața Andreei Marin, și asta nu e chiar bine, pentru că Andreea e mult mai naturală și mai cu ouătoarele minții acasă. Ani la rând pseudo-războiul dintre cele două dive ale momentului a generat sute de știri și a avut parte de campanii de presă, cât să ții două ziare, cu angajați cu tot, la foc mic și clocot mare. Două temperemente, două dive, două moduri de a vedea viața. Acum Mihalea Răduescu e visul oricărei pițipoance, care aspiră să sară pârleazul la nivelul de divăși să se mute din Balta Albă în Băneasa. Gureșă, ca un curcan atacat de o pisică în bătătură, dezinhibată și cu silicoanele aproape toate la locul lor, Mihaela este o prezență incitantă, mult mai interesantă decât anosta și insipida Andra, cu care este colegă de platou. Locuind în localitatea Monaco, județul Coasta de Azur, fostă nevastă de om potent de afaceri, cu un copil frumos, pe care îl ascunde, cât și cum poate, de ochii lacomi ai presei, întro relație stabilă cu un jupân de elicopter, cu care nu vrea să se mărite, doamna Rădulescu dă cu bățul prin gardul celebrității, ori de câte ori simte nevoia și o simte destul de des, fără să-i pese ce spune pudicul popor, amăgit prea des cu maneliști și cruduțe la minte. Diva de Monaco nu se sfiește nici să lase urme prelungi de priviri lascive pe trupurile tinereilor care-i plac, nu a pregetat să se dea prin făină, precum șnițelul de porc, în văzul a milioane de oameni, vorbește liber și cu perdeaua doar puțin trasă despre sexualitate și în general face cam tot ce altele la vârsta ei își refuză. Dacă mai adaug și faptul că a locuit ceva vreme, cu acte, în așternuturile lui Ștefan Bănică, loc prin care au mai trecut, cu acte sau fără, și alte celebrități în frunte cu ”rivala ” Andreea Marin și că a scris o carte din care nu am înțeles mai nimic, imaginea ei se rotunjeste acum cu albuș și gălbenuș, ca un ou de la găina fetiș a Iuliei Albu…”, a scris Mircea Stoian pe blogul său personal.