Mihaela Roşu din Vaslui a fost abandonată de mamă în spital. Ce s-a întâmplat acum, după 21 de ani

Mihaela Roșu a crescut într-o familie de asistenți maternali și își dorește foarte mult să-și cunoascã pãrintii biologici.

Deși aceștia au abandonat-o în spital, la naștere, fata nu îi judecã pentru gestul fãcut și vrea sî îi vădă, să afle dacă mai are frați sau surori și să mențină o legătură cu ei.

Numele părintilor, trecute pe certificatul de naștere, sunt Roșu Mihai și Roșu Liliana, însã, potrivit spuselor tinerei, care s-a interesat la Evidență Populației, în județul Vaslui nu sunt soți numiți astfel.

Povestea Mihaelei a fost publicată pe pagină de Facebook – „The never forgotten Romanian children – Copiii niciodatã uitați ai României”.

”Nu cunosc nimic concret despre cei trecuți în certificatul meu la rubrica părinți”

„Vă salut cu drag! Numele care mi-a fost dat la naștere a fost Roșu Mihaela, acum am 21 de ani, și am fost născută la data de 4 august 2000 în Vaslui. Postez aici căutarea mea în speranța cã îmi voi găsi părinții biologici, Roșu Mihai și Roșu Liliana, și a afla dacă am frați și surori.

Am crescut într-o familie de asistenți maternali din cadrul DGASPC Vaslui, iar acum mi-am întemeiat familia mea. Nu cunosc nimic concret despre cei trecuți în certificatul meu la rubrica părinți, dar știu cã acest certificat s-a emis abia dupã trei luni de la nașterea mea și mi s-a spus la Evidență Populației cã nu existã nicio familie cu numele părintilor mei în județul Vaslui și, cel mai probabil, mama mea naturalã a spus un nume fals doctorilor de la maternitate, iar apoi a fugit imediat după nașterea mea din spital.

Vă rog frumos să distribuiți și anunțul meu deoarece mi-aș dori extrem de mult să îi cunosc pe ei și nu îi judec deloc. Dacă aveți informații, vî rog să scrieți în privat paginii. Vă mulțumesc frumos pentru fiecare distribuire în parte”.



VEZI ȘI: POVESTEA CARE TE VA FACE SĂ LĂCRIMEZI. DIANA, O TÂNĂRĂ DE 29 DE ANI, ÎȘI CAUTĂ CU DISPERARE MAMA: „DE LA 2 LUNI AM FOST LĂSATĂ ÎN GRIJA BUNICII”